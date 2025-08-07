Francesco Gabbani torna in Sicilia e svela un ricordo speciale su Franco Battiato: “Nel 2017 sono stato..”

Artista eclettico e versatile, Francesco Gabbani è attualmente in giro per l’Italia con il Dalla tua parte – Summer tour 2025, dove ripercorre i momenti salienti della sua carriera. Dal successo di Amen a Sanremo Giovani 2016 a Occidentali’s Karma l’anno successivo, l’artista toscano ha scalato le classifiche e si è imposto quasi in punta di piedi nel panorama musicale italiano. In questi ultimi anni Gabbani ha collaborato con molti artisti di rilievo e ha portato al successo brani come Viceversa e recentemente Viva la vita, testo con cui ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo e ha conquistato l’ottava posizione.

Emotivo, ma anche ironico, Gabbani è in grado di coinvolgere il pubblico con la sua musica. I suoi testi spesso invitano alla riflessione, ma sono anche leggeri e divertenti. E’ un’artista che gode del favore del pubblico, non a caso le date del suo tour sono tutte sold out. Nei giorni scorsi ha fatto tappa anche in Sicilia, regione a cui è particolarmente legato e che gli fa rivivere dei ricordi che porta nel cuore.

Il cantante Toscano si è esibito a Palermo e anche a Taormina, nell’ambito del Festival Taormina Arte. In una recente intervista Gabbani ha parlato di Viva la vita, un brano che rispecchia appieno questa fase della sua vita. Una canzone diversa d’alcuni suoi successi, ma che il pubblico ha compreso e premiato: “Ho scelto di andare a Sanremo con un brano così perché rappresenta bene questa fase della mia vita, del mio percorso artistico”.

Francesco Gabbani e il ricordo di Battiato: “Sono stato a casa sua a Milo…”

Il legame di Francesco Gabbani con la Sicilia è intenso e autentico, il cantante ama la regione per diversi motivi e non solo professionali: “È vero, parte dalla mia infanzia per un motivo personale ed emozionale. Il mio insegnante di chitarra, anche se trapiantato a Carrara, è un siciliano doc.”.

Queste le parole dell’artista toscano che omaggiano l’iconica isola. Gabbani ha poi rivelato che qualche anno ha fatto visita a Franco Battiato nella sua casa di Milo e conserva di quel giorno tantissimi ricordi: “E poi questa è la terra di uno dei miei maestri di vita, Franco Battiato. Nel 2017 sono stato a Milo, a casa sua. Ho questo ricordo bellissimo che poterò sempre con me.” Immagini e momenti che porta nel cuore e che non potrà mai dimenticare.

Gabbani: “E’ importante riscoprire il valore di vivere le cose”

Francesco Gabbani è soddisfatto del suo percorso musicale e dei risultati raggiunti. Il pubblico lo segue e comprende la sua musica e questo per lui è un grande traguardo. L’artista non condanna i messaggi a volte sopra le righe di alcuni giovani artisti, ma è convinto che siano il frutto del tempo che stiamo vivendo:

“Credo che il linguaggio dei cantanti moderni contemporanei non sia una responsabilità diretta, ma semplicemente esprimono il linguaggio del tempo che stiamo vivendo. È più il contesto socio-culturale dettato dai social.” Per il cantante toscano è importante riscoprire la quotidianità e la vita reale e portare i ragazzi a confrontarsi con ciò che li circonda e non con un modo solo virtuale che dà spazio a contesti social inadeguati, a volte violenti e offensivi e spesso lontani dall’emozioni vere.