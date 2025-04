Francesco Gabbani: età, fidanzata, dove vive, canzoni. Carriera e vita privata del cantante

Francesco Gabbani è tra i cantautori italiani più apprezzati dal pubblico. Ha conquistato il successo grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha vinto sia nelle nelle nuove proposte che nella sezione big. E’ un’artista eclettico e versatile che recentemente si è messo alla prova anche nelle vesti di conduttore. Nonostante la popolarità ottenuta Gabbani ha sempre mantenuto un basso profilo, è un personaggio che non ama conquistare le copertine e che è dedito soprattutto alla sua musica.

Viva la vita è il brano che ha presentato all’ultimo Festival di Sanremo, una canzone a cui tiene particolarmente e che considera un inno alla vita. Fa parte del nuovo disco Dalla tua parte, titolo anche del tour 2025 che lo porterà ad esibirsi in diverse città italiane. Nato a Carrara nel 1982, Francesco Gabbani è ancora oggi molto legato alla sua terra. E’ cresciuto a note e musica: i suoi genitori erano titolari di un negozio di strumenti musicali e questo ha fatto emergere in modo spontaneo la sua passione per la musica.

Ha conseguito la maturità classica e ha imparato a suonare la batteria, la chitarra, il pianoforte e il basso. Ha un fratello Filippo, anche lui musicista, e oggi suo collaboratore. Inizialmente ha debuttato con una band, Trikobalto, ma poi ha deciso di cantare come solista. Dopo varie esperienze nel 2016 è approdato a Sanremo e dove ha vinto con Amen, l’anno dopo ha conquistato di nuovo il podio con Occidentali’s Karma, brano iconico diventato un must della kermesse. Gabbani vive in una splendida casa circondata dal verde a pochi chilometri da Carrara. In diverse occasioni ha infatti rivelato che non sarebbe felice in una città come Milano, il contatto quotidiano con la natura è per lui una cosa imprescindibile.

Francesco Gabbani, vita privata: chi è Giulia Settembrini

Solitamente Francesco Gabbani non ama parlare della sua vita privata, raramente è stato protagonista del gossip anche perché la sua quotidianità, quando è lontano dal palco, è priva di colpi di scena. In passato è stato legato alla tatuatrice Dalila Iardella, storia durata 10 anni e finita nel 2020 per alcuni incompatibilità. Per un periodo il cantante toscano è rimasto single, poi nel 2022 ha conosciuto Giulia Settembrini per caso. Lei lavora nel settore registico e l’incontro è avvenuto per strada.

I due sono usciti allo scoperto per evitare speculazioni sulla loro relazione. Sono una coppia affiatata e molto innamorata. Durante il Covid hanno testato la convivenza e hanno superato l’esame a pieni voti. Secondo alcuni rumors lei è parte attiva nella vita di Gabbani, spesso ha influenzato anche alcune sue scelte professionali. I due non appaiono spesso insieme, neanche sui social dove il cantante condivide soprattutto la sua vita sul palco.

Dalla tua parte, il tour 2025 di Francesco Gabbani: le date

Con Viva la vita Francesco Gabbani ha conquistato Sanremo 2025. Il cantante è fiero della partecipazione alla kermesse che gli ha sempre portato fortuna. La canzone ha avuto un eco mediatico rilevante e sta ottenendo diversi riscontri positivi. Dopo aver annunciato l’uscita del neo album Gabbani ha reso note le date del suo tour Dalla tua parte 2025.

Il cantante toscano si esibirà a Firenze, Padova, Terni, Roma e molte altre città fino a fino Aprile. A novembre ci saranno nuove date, e il 1 ottobre 2025 si esibirà all’Arena di Verona: un traguardo ambito da molti artisti che Gabbani merita appieno. Al suo fianco i suoi più stretti collaboratori e la compagna Giulia. Tanti i fans che non vedono l’ora di assistere al suo concerto e di godersi il live.