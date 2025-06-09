Assieme hanno avuto una bellissima figlia, Mia, oggi sono legatissimi e trascorrono spesso molto tempo assieme

Francesco Facchinetti e l’addio a Alessia Marcuzzi: perché si sono detti addio

Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi sono stati assieme dal 2010 al 2012, una relazione molto intensa da cui è nata la figlia Mia, prima per lui e secondogenita per la show girl. Sembravano essere molto innamorati, ma poi dopo solo due anni arrivò l’addio, che fu un colpo di scena per i tanti che avevano creduto nella coppia. Ma perché si sono lasciati?

Oggi la Marcuzzi e Facchinetti sono in ottimi rapporti, capita spesso di vederli ad eventi legati alla figlia assieme e sorridenti, così come organizzano spesso viaggi tutti assieme, la show girl non ha mai nascosto di essere molto legata al suo ex e di aver costruito con lui una “famiglia allargata”. Recentemente il dj ha partecipato ad Obbligo Verità, programma condotto dalla sua ex su Rai2 e in quest’occasione ha parlato della storia avuta con lei e dei motivi che hanno portato alla rottura.

Perché Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi si sono lasciati

A vederli oggi, così uniti, affiatati e sorridenti, non si direbbe mai che Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti abbiano avuto una storia d’amore. E invece la loro unione fu protagonista di tante riviste di gossip, in poco tempo ufficializzarono la loro storia e poi è arrivata la piccola Mia. Nel 2012, però, decisero di dirsi addio e in più occasioni entrambi hanno parlato di divergenze caratteriali che non sarebbero riusciti a superare.

Ma ospite a Obbligo o Verità, pare che Facchinetti abbia fatto qualche riferimento alla relazione avuta con la Marcuzzi. Quando la conduttrice gli ha domandato quale fosse il suo più grande fallimento, il dj ha detto di averne tanti. Poi ha iniziato a parlare di relazioni, spiegando come quando due persone stanno assieme e hanno un figlio, mai immaginerebbero di lasciarsi, riferendosi probabilmente alla storia avuta proprio con Alessia Marcuzzi.

La padrona di casa, infatti, pare quasi che abbia voluto cambiare discorso, ma Facchinetti ha ribadito: “Nella vita troppo spesso non ci fermiamo per capire le situazioni in cui ci troviamo, per capire i nostri problemi“. Il dj ha anche detto che se potesse tornare indietro eviterebbe che certe situazioni rovinino le sue relazioni. Le parole di Francesco Facchinetti nel programma della Marcuzzi sono apparse a molti come un riferimento proprio alla storia avuta dai due, quasi come se il dj abbia voluto parlare in un certo qual modo del loro passato.

Ad ogni modo la sua partecipazione al programma di Alessia Marcuzzi è la dimostrazione di quanto siano sereni oggi i loro rapporti. Entrambi non hanno mai fatto mistero del legame che li unisce, parlando più volte della loro come una grande famiglia, in cui tutti si vogliono bene. Trascorrono, infatti, moltissimo tempo assieme, tra vacanze fuori dall’Italia e pranzi e festeggiamenti vari.