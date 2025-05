Francesco De Gregori spegne 50 candeline per Rimmel con un lunghissimo tour

A dispetto dei suoi 74 anni festeggiati il 4 aprile scorso, Francesco De Gregori sta vivendo un momento di intensissima attività creativa e live.

Il cantautore romano ha chiuso il 2024 con una lunga serie di esibizioni: prima con Antonello Venditti, con il quale ha condiviso il palco per uno dei tour più importanti e di maggiore successo dello scorso anno. Poi in una strana ma divertentissima accoppiata con Checco Zalone e infine di nuovo da solo in un concerto di rara intensità che lo ha visto replicare numerose serate a Milano, nel piccolo Teatro Out Off di Milano – poco più di 100 posti – in un delizioso show intimo con venti canzoni capolavoro.

De Gregori si appresta ora a celebrare uno dei momenti più iconici della sua carriera: il 50esimo anniversario di Rimmel, l’album che nel 1975 ha segnato una svolta nella musica d’autore italiana e lo ha definitivamente lanciato come uno degli artisti di maggiore successo di sempre. Per l’occasione, il cantautore romano ha annunciato Rimmel 2025, un tour che si preannuncia come un vero e proprio viaggio nella forma canzone di De Gregori in alcune delle più suggestive location del Paese.

Francesco De Gregori e Rimmel, un album che ha fatto la storia

Pubblicato nel 1975, Rimmel è il quarto album in studio di De Gregori e rappresenta una pietra miliare del repertorio d’autore italiano. Con brani come Pablo, Buonanotte fiorellino, Pezzi di vetro oltre ovviamente alla title track l’album andò subito in evidenza nelle classifiche di vendita, quando i dischi erano non solo il metro del successo commerciale, ma anche della qualità artistica.

Rimmel fu accolto come un capolavoro anche dalla critica, capace di unire poesia, politica e introspezione. Rimmel è diventato uno dei dischi più venduti in Italia di quell’anno. Ma a incidere è stata soprattutto la sua poetica. Un’influenza tale che Rolling Stone Italia lo ha inserito al 20esimo posto nella classifica dei 100 migliori album italiani di sempre.

Rimmel, un tour in tre atti

De Gregori come al solito non si accontenta di allestire uno spettacolo in qualche modo giustificato dalla celebrazione storica o da una scaletta che qualsiasi cosa decida di cantare finirà per fare felice il suo pubblico. Alle spalle di show e collaborazioni di De Gregori c’è sempre un percorso, un pensiero molto profondo e mai banale.

In questo caso Rimmel 2025 diventa l’occasione per vivere le diverse anime di un album di spessore altissimo e ampio con tre contesti profondamente diversi che di fatto renderanno il tour un percorso in tre tappe ben distinte.

Una prima fase, estiva, per il tour che prenderà il via il 23 agosto all’Arena della Regina di Cattolica, per poi proseguire in alcune delle più affascinanti location all’aperto d’Italia, come il Teatro Antico di Taormina e l’Arena di Verona. Una seconda fase, autunnale che vedrà De Gregori esibirsi nei principali teatri italiani, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere l’album in un contesto più intimo e raccolto.

Il tour culminerà poi con due concerti-evento nei palasport di Assago (Milano) e Roma a dicembre, due autentici bagni di folla, per poi concludersi con una serie di date nei club a gennaio e febbraio 2026. Un azzardo apprezzabile quello di De Gregori che porterà la sua proposta d’autore in un contesto apparentemente diverso ma fondamentalmente quanto più simile alle sue prime esperienze live con Folkstudio. Cambiati gli ambienti, aggiornate le tecnologie, le location saranno solo un tramite.

La band

Ad accompagnare De Gregori in questo lungo viaggio musicale una band consolidata che collabora con lui da molti tempo: Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso) Carlo Gaudiello (pianoforte) Primiano Di Biase (hammond, tastiere e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre) Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni) con Francesca La Colla e Cristina Greco ai cori.

Un’esperienza unica per ogni tappa

In ogni concerto, De Gregori eseguirà integralmente le nove tracce di Rimmel, offrendo al pubblico l’opportunità di riascoltare live un capolavoro che ha davvero segnato la storia della musica italiana. Oltre ai brani dell’album, ogni data presenterà una selezione diversa di canzoni tratte dal vasto repertorio del cantautore, 21 album in studio all’attivo da Theorius Campus con Antonello venditti del 1972 all’ultimo Pastiche, firmato con Checco Zalone e pubblicato lo scorso anno.

De Gregori è famoso anche per il modo a volte un po’ estemporaneo se non addirittura improvvisato di scegliere i suoi brani che gli consentono di attingere a un repertorio immenso e molto varo. Da “La leva calcistica della classe ’68” a “Generale”, passando per “Titanic” e “Il bandito e il campione”, sulla base della città o dell’ispirazione del momento.

Tutte le date del tour RIMMEL 2025

Estate 2025

23 agosto – Arena della Regina, Cattolica (Rimini)

26 agosto – Dolmen Summer Fest, Bisceglie (Barletta-Andria-Trani)

28 agosto – Teatro al Castello, Roccella Jonica (Reggio Calabria)

30 agosto – Piazza dei Cavalieri, Pisa (Summer Knights)

4 settembre – Cave Del Duca, Lecce

6 settembre – Sferisterio, Macerata

10 settembre – Teatro Antico, Taormina

11 settembre – Teatro Antico, Taormina

15 settembre – Piazza Carlo di Borbone, Reggia di Caserta (Un’Estate da Belvedere)

24 settembre – Arena di Verona

Teatri 2025

31 ottobre – Europauditorium, Bologna

1 novembre – Teatro Verdi, Montecatini (Pistoia)

5 novembre – Auditorium del Lingotto, Torino

8 novembre – Teatro Regio, Parma

10 novembre – Teatro Carlo Felice, Genova

11 novembre – Teatro Clerici, Brescia

13 novembre – Gran Teatro Geox, Padova

14 novembre – Nuovo Teatro Giovanni da Udine, Udine

18 novembre – Teatro Augusteo, Napoli

19 novembre – Teatro Team, Bari

21 novembre – Teatro Metropolitan, Catania

24 novembre – Teatro Verdi, Firenze

Palasport 2025

6 dicembre – Unipol Forum, Assago (Milano)

10 dicembre – Palazzo dello Sport, Roma

Club 2026

23 gennaio – Vox Club, Nonantola (Modena)

24 gennaio – Estragon, Bologna

27 gennaio – Mamamia, Senigallia (Ancona)

28 gennaio – The Cage, Livorno

30 gennaio – Teatro Cartiere Carrara, Firenze

31 gennaio – Atlantico, Roma

2 febbraio – Land, Catania

4 febbraio – Eremo Club, Molfetta (Bari)

5 febbraio – Casa della Musica, Napoli

7 febbraio – Dis_Play, Brescia

8 febbraio – Palmariva Live Cub, Portogruaro (Venezia)

10 febbraio – Hall, Padova

13 febbraio – Concordia, Venaria Reale (Torino)

14 febbraio – Fabrique, Milano