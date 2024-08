La scaletta e l’ordine delle canzoni di Francesco De Gregori in concerto al Barton Park di Perugia, orario, biglietti e come arrivare

Stasera, 29 agosto 2024, Francesco De Gregori sarà in concerto al Barton Park di Perugia con una nuova data estiva del suo tour. Il cantautore porterà sul palco i suoi più amati e noti successi della lunga carriera che lo ha reso uno degli artisti simbolo della musica italiana. A seguire le informazioni sulla scaletta e l’ordine delle canzoni, orario, biglietti e come arrivare al Barton Park.

La scaletta di Francesco De Gregori a Perugia, concerto 29 agosto 2024

Sento il fischio del vapore (Francesco De Gregori e Giovanna Marini cover)

Il vestito del violinista

La casa di Hilde

Piano bar

Atlantide

Festival

Pezzi di vetro

Un guanto

L’uccisione di Babbo Natale

Gambadilegno a Parigi

I matti

Generale

Il cuoco di Salò

San Lorenzo

La leva calcistica della classe ’68

Sempre e per sempre

La donna cannone

Mannaggia alla musica (Ron cover)

Anidride solforosa (Lucio Dalla cover)

Rimmel

Buonanotte fiorellino

Il concerto inizierà alle 21. Non sono più disponibili biglietti per la data del 29 agosto 2024, il live è sold out.

Come arrivare al Barton Park di Perugia

In auto:

Da Nord (Milano, Firenze):

Prendi l’autostrada A1 in direzione Roma.

Esci a Valdichiana-Bettolle-Sinalunga e segui le indicazioni per Perugia (SS75).

Prosegui sulla SS75 e prendi l’uscita Perugia Prepo.

Continua su Via della Pallotta e segui le indicazioni per Barton Park.

Da Sud (Roma):

Prendi l’autostrada A1 in direzione Firenze.

Esci a Orte e segui le indicazioni per Perugia (E45).

Prendi l’uscita Perugia Prepo e continua su Via della Pallotta verso il parco.

In autobus:

Puoi prendere un autobus urbano (ad esempio la linea A o D) dalla stazione di Perugia e scendere alla fermata più vicina a Via del Lavoro o a Via della Pallotta. Da lì, il parco è raggiungibile a piedi in pochi minuti.

In treno:

Arriva alla stazione ferroviaria di Perugia.

Dalla stazione, puoi prendere un taxi o utilizzare il servizio di autobus urbano (come indicato sopra).

In bicicletta o a piedi:

Se ti trovi già a Perugia, Barton Park è facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta, essendo situato nella zona centrale della città.

Il parco si trova in Via Giuseppe di Vittorio, nei pressi di Via del Lavoro.