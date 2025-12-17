Francesco Bianconi, età, studi, successi, moglie, figlia, tutto sul frontman dei Baustelle

Cantautore, polistrumentista, scrittore e compositore, Francesco Bianconi è tra gli artisti maggiormente apprezzati. Noto anche per essere il frontman dei Baustelle, gode della stima del pubblico, ma soprattutto degli addetti ai lavori che apprezzano il suo talento. Nato a a Montepulciano il 25 maggio 1973 sin da piccolo manifesta una certa predisposizione per la musica e segue diversi studi in materia, ma non solo. Vanta una laurea in Scienze della Comunicazione conseguita a Siena, ed è anche un bravissimo scrittore. Inoltre ha pubblicato diversi lavori solisti.

I Baustelle sono il gruppo indie rock che ha dato a Bianconi la possibilità di esprimersi come artista. Il debutto del gruppo risale al 1994, anche se per la pubblicazione del loro primo album occorre attendere fino al 2000. Prima di avviare la carriera di musicista, Francesco ha lavorato anche come giornalista per una rivista botanica, un’esperienza formativa che gli ha permesso di vivere a Milano e allargare le sue conoscenze nel campo musicale. Biancone ha scritto brani di successo anche per altre voci: tra queste Bruci la città di Irene Grandi e alcuni testi per Syria.

Ha lavorato anche con Paola Turci e Noemi, e ha collaborato alla realizzazione della colonna sonora Giulia non esce la sera del 2009 di Giuseppe Piccioni con Valerio Mastandrea e Valeria Golino. E’ suo anche il brano La cometa di Halley presentato al Festival di Sanremo nel 2010 da Irene Grandi. Ed ha realizzato anche La tigre, contenuto nell’album Proxima di Anna Oxa. Nel 2011 Francesco Bianconi ha scritto il romanzo Il regno animale, testo che ha avuto un discreto successo.

Francesco Bianconi vita privata: moglie e figli

Della vita privata di Francesco Biancone non si conoscono molti dettagli, nel corso della sua carriera ha sempre mantenuto un basso profilo e questo gli ha permesso di tutelare la sua privacy. Tuttavia è noto che ha una figlia nata nel 2013 a cui ha dedicato la canzone Ragazzina contenuta nel disco dei Baustelle L’amore e la violenza. Non è noto il nome della mamma della giovane, ma solo che la storia tra i due è finita nel 2016.

Oggi il cantante ha una nuova storia e vive a Milano con la sua famiglia a cui dedica parte del suo tempo libero. Non ci sono foto o dettagli sul suo privato, e anche sui social sono presenti soprattutto scatti della sua vita professionale. Negli ultimi anni il frontman è finito al centro del gossip a causa di una presunta malattia.

Francesco Bianconi, che malattia ha

Recentemente Francesco Bianconi ha interessato l’attenzione dei media a causa del suo evidente dimagrimento, in molti si sono chiesti se avesse una particolare malattia. Si sono rincorsi diversi rumors che hanno alimentato solo notizie non fondate. Il musicista, amato per la profondità lirica e musicale, non ha nessuna malattia.

Non risulta infatti che abbia qualche patologia, ne tanto meno lui ne ha fatto riferimento. Tuttavia è un uomo molto impegnato che si divide tra il lavoro con i Baustelle e la realizzazione di testi per altri autori e la passione per la scrittura.