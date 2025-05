Francesca Michielin cambia look: il prima e il dopo della cantante

Francesca Michielin, giovane artista di talento, è considerata una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Lo scorso Febbraio ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha portato un brano, Fango in Paradiso, dal testo intenso e emotivo. Durante l’estate sarà impegnata in alcuni eventi ed è prossima a realizzare diversi progetti. L’ex voce di X Factor è molto attiva anche sui social dove spesso condivide momenti della sua quotidianità. La Michielin è seguita anche per la scelta dei suoi outfit, considerati sempre di tendenza e originali.

La cantante ama personalizzare i suoi look evitando di essere eccessivamente omologata. Tiene particolarmente anche ai suoi capelli e al make up, che tendenzialmente è acqua e sapone e mai eccessivamente visibile. E se sul palco di Sanremo ha scelto un taglio che ricordava i Manga e che sovrapponeva diverse lunghezze, optando per una scalatura vistosa, in questi giorni ha deciso di rivoluzionare la sua acconciatura e per l’occasione ha chiamato il suo hairstylist di fiducia, che ha capito subito che taglio desiderava.

Francesca ha pubblicato un video su Tik Tok a velocità accelerata dove si mostra mentre si taglia i capelli. Il risultato è davvero sorprendente e certamente riscuoterà ampi consensi. Anche questa volta la cantante sarà d’ispirazione e detterà tendenza, esprimendo un mood estivo originale, fresco e bellissimo. L’artista non manca di sfoggiare qualcosa di meno rigido e più soft. Ecco com’è apparsa sui social Francesca Michielin e quali sono state le reazioni dei fans.

Francesca Michielin: “Avevo voglia di cambiare”

Il nuovo look di Francesca Michielin ha ricevuto l’approvazione dei fans. La cantante ha optato per un taglio scalato morbido, scegliendo ondulatore che le incorniciano il viso. Ha poi tagliato le ciocche davanti per realizzare la frangia a tendina, tra le tendenze dell’estate 2025. Sono state smussate le rigidità della precedente scalatura, e si è fatto spazio a nuove curtain bangs medio-corte disposto su tutte le lunghezze.

A fine video Francesca ha rivelato che aveva voglia di cambiare e di essere entusiasta del risultato ottenuto. Immediati i commenti social: “Sarai per sempre la mia celebrity crush, ciao, scappo”, ha commentato un utente. E ancora: “Stai benissimo”. C’è anche chi sostiene che il cambiamento non è poi così drastico, ma la Michielin fa notare alcuni dettagli del taglio scelto. Francesca ha anche abbandonato il liscio per le onde, dando così spazio ai capelli mossi. Nonostante alcune critiche il nuovo look di Francesca è stato promosso appieno: è fresco, trend, ma soprattutto è perfetto per il suo viso.

I progetti futuri di Francesca Michielin

Recentemente Francesca Michielin ha duettato con Neffa e a quanto pare ha altri progetti in ballo, anche se non ama quella che lei stessa ha definito “bulimia musicale”. L’ex volto di X Factor non condivide l’eccesso di produzione, ed è convinta che far uscire dischi di continuo li rende solo delle meteore. Oggi la Michielin ha deciso di intraprendere una strada musicale diversa e per farlo ha deciso di chiudere il suo rapporto con la nota manager Marta Donà.

“Dopo quasi dieci anni di avventure insieme, ho preso una decisione non semplice ma che apre un nuovo corso per me. Non lavorerò più con Latarma Management. Ringrazio Marta e tutto il team per avermi affiancato da quando ero una giovane ragazza in quello che è un mondo bellissimo e anche un po’ spietato, ma da oggi sento la necessità di cambiare direzione e aprirmi nuove strade”. Così ha annunciato la rottura sui social. Anche la Donà ha scritto un messaggio d’affetto all’artista augurandole tutte il successo che merita.