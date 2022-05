ForteFragile, Meg: testo, video, significato della canzone

”ForteFragile’ è il secondo singolo della cantautrice e produttrice partenopea Meg, in uscita per Asian Fake/Sony Music e disponibile ovunque dal 27 maggio 2022.

La canzone nasce da un lavoro a sei mani insieme a Frenetik e Orang3:

Un giorno Frenetik mi manda questa strumentale a cui aveva lavorato con Orange. La ritmica e il basso trascinanti mi hanno subito fatto venire voglia di cantarci su. Avevo scritto tempo prima delle note nel mio quaderno sul fatto che noi umani siamo esseri strani: forti e fragili contemporaneamente. E forse, proprio per questo, sorprendentemente formidabili. È appunto la danza fra questi due nostri aspetti a renderci così irresistibili, credo. Successivamente ci siamo visti in studio e abbiamo lavorato tutti e tre assieme alla traccia, dando vita a FORTEFRAGILE. Una canzone sul bisogno che abbiamo di poesia, sull’essere fatti di opposti che formano un tutt’uno, sul non avere paura di sbagliare: errore dopo errore siamo qui per imparare, crescere e soprattutto celebrare la vita.