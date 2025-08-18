Forbidden Fruit, quando inizia la seconda stagione

Le serie turche piacciono tantissimo anche nel nostro Paese. E così Mediaset come, di certo, molti telespettatori si ricorderanno, dopo aver puntato a lungo su quelle spagnole, che sono andate e, dati alla mano, vanno ancora fortissimo, ha deciso di subire il fascino di quelle made in Turkey. E anche ora che siamo in estate alcune sono continuate ad andare in onda, soprattutto per la gioia di chi ama rilassarsi quando fa caldo innanzi alla Tv di casa propria.

Fatto sta che per il mese di Agosto che è considerato ancora oggi quello vacanziero per antonomasia nel nostro Paese, una tra le più amate come La Notte nel Cuore è stata messa, momentaneamente in stand by, per poi tornare saldamente al suo posto in autunno. Forbidden Fruit ci fa ancora compagnia ma ora i suoi fan più assidui vogliono conoscere le novità della prossima stagione che si prospetta, già su carta, molto interessante.

Chiaro che qualcosa si può scoprire grazie all’accorta lettura delle anticipazioni turche così come dalla visione delle varie pagine Social che i fan seguono con vivo interesse nella speranza di captare qualche gustosa chicca. Lo stesso si può dire dei profili degli attori protagonisti che ormai anche nel nostro Paese stanno diventando delle autentiche star anche se, ad oggi, nessuno è riuscito ad eguagliare in tal senso l’affascinante Can Yaman, diventato ormai italiano d’adozione. Torniamo, tuttavia, ora a parlare nello specifico di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit, la nuova messa in onda

Ora come ora è trasmessa nei pomeriggi di Canale 5 la seconda stagione ma a partire da settembre sarà trasmessa un’altra dove non mancheranno altri importanti, quanto improvvisi, colpi di scena, che ormai contraddistinguono la trama della serie che può contare tra le schiere dei suoi massimi estimatori anche molti giovani e giovanissimi. Tuttavia i suoi estimatori dovranno stare maggiormente attenti alla messa in onda della loro soap del cuore se non vogliono rischiare concretamente di perdersi qualche episodio che può rivelarsi, in taluni casi, persino decisivo per le varie situazioni trattate oltre che per quelle nuove che si andranno, a mano a mano, a creare.

Difatti Pier Silvio Berlusconi ha deciso anche qui di compiere una piccola rivoluzione. Non per nulla la serie andrà in onda per circa mezzora, dalle 14 e 15 alle 14 e 45, dal lunedì al venerdì, poco prima di Uomini e Donne. Tuttavia è possibile che alcune puntate siano trasmesse anche durante il week end poco prima di Verissimo per non lasciare in tal maniera i telespettatori a bocca asciutta nemmeno in quei giorni. Tuttavia i vecchi episodi sono disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity, così come quelli relativi a tante altre serie turche che tanto ci appassionano.