Si aggiungono nuovi nomi alla line up di Football Rock Live, il concerto//evento charity che si terrà il 24 agosto 2021 all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. Dopo i già confermati e annunciati Oscar Anton, Boro Boro, Michele Bravi, Clementino, Jake La Furia, Alice Merton, Shade, Alvaro Soler e Nina Zilli, si aggiungono i nomi di J-Ax, Arisa, Giusy Ferreri, Gaia, Epoque, Claptone, Emis Killa, Merk & Kremont, Matt Simon.

Sono già aperte le prevendite per i biglietti in presenza su Ticketmaster disponibili cliccando su questo link

Il primo evento al mondo di tale portata, nato su iniziativa del noto agente sportivo Helga Leoni, vedrà duettare sullo stesso palco funamboli del pallone e istrionici artisti musicali tra i più amati dal pubblico. Un terzo tempo calcistico in cui l’amore per il calcio e la musica avranno una finalità benefica a cui tutti sono chiamati a partecipare.

Helga Leoni (Presidente e founder dell’evento) ha dichiarato:

“Puoi andare in qualsiasi parte del mondo e non conoscere la lingua, ma con un pallone tra i piedi o una chitarra in mano, non resterai solo a lungo, sono entrambi due linguaggi universali. Questo è Football Rock. Ringraziamo di cuore tutti gli artisti e i calciatori e calciatrici che saranno con noi in questa grande impresa”.