I Foo Fighters hanno ricordato il batterista Taylor Hawkins, scomparso a soli 50 anni lo scorso 25 maggio, con un concerto celebrativo che ha raccolto grandi nomi della musica internazionale. Il tributo a Taylor Hawkins si è tenuto ieri, sabato 3 settembre al Wembley Stadium di Londra, e ha offerto uno spettacolo incredibile nel segno della musica, dell’emozione, della partecipazione sul palco e nello stadio, pieno all’inverosimile.

Il momento più intenso ha avuto come protagonista Shane Hawkins, il figlio sedicenne di Taylor Hawkins, che ha preso il posto del padre alla batteria dei Foo Fighters per suonare con la band My Hero: un omaggio che vale più di mille discorsi.

Taylor Hawkins' 16-year-old son, Shane, does his father proud as he sits behind the kit for @FooFighters' performance of "My Hero." #FooFighters #TaylorHawkinsTribute pic.twitter.com/EsQ3sGNygU — CONSEQUENCE (@consequence) September 4, 2022

La commozione ha puntellato il live, rendendo difficile esibirsi anche a Dave Grohl, costretto a fermarsi poco dopo aver iniziato a cantare “Times like these”: il frontman dei Foo Fighters ha dovuto fermarsi in preda all’emozione.

🎸 Dave Grohl rompe en llanto al tocar con Foo Fighters por primera vez sin Taylor Hawkins. La música es esto. "It's times like these time and time again".#taylorhawkinstribute pic.twitter.com/tFmlFaIPYh — Pogopedia (@Pogopedia) September 3, 2022

Taylor Hawkins Tribute Concert, scaletta

La scaletta del concerto-tributo per il batterista dei Foo Fighters ha potuto contare sul meglio della musica inglese e internazionale: sul palco con la band si sono alternati Paul McCartney, Stewart Copeland, Liam Gallagher, Brian May e Roger Taylor (nel nome dei Queen), Nile Rodgers, Mark Ronson, giusto per citarne alcuni, cui si sono aggiunti le partecipazioni speciali di Dave Chappelle e Chris Rock. Tra i brani eseguiti anche cover di David Bowie, Talking Heads, Van Halen, Jeff Buckley, Police, Elton John, AC/DC e dei Beatles.

Liam Gallagher – Foo Fighters

Rock ‘n’ Roll Star

Live Forever

Nile Rodgers – Chris Chaney – Omar Hakim

Let’s Dance

Modern Love

Chevy Metal

Psycho Killer

Children of the Revolution

Justin Hawkins – Josh Freese – The Coattail Riders

Louise

Range Rover Bitch

It’s Over

Wolfgang Van Halen – Dave Grohl – Justin Hawkins – Josh Freese

On Fire

Hot for Teacher

Violet Grohl – Dave Grohl – Alain Johannes – Chris Chaney – Greg Kurstin – Jason Falkner

Last Goodbye

Grace

Supergrass

Richard III

Alright

Caught by the Fuzz

Them Crooked Vultures

Goodbye Yellow Brick Road

Gunman

Long Slow Goodbye

Pretenders – Dave Grohl

Precious

Tattooed Love Boys

Brass in Pocket

James Gang

Walk Away

The Bomber: Closet Queen / Bolero / Cast Your Fate to the Wind

Funk #49

Violet Grohl – Mark Ronson – Chris Chaney – Jason Falkner

Valerie

Brian Johnson – Lars Ulrich – Foo Fighters

Back in Black

Let There Be Rock

Stewart Copeland – Foo Fighters

Next to You

Every Little Thing She Does Is Magic

Geddy Lee – Alex Lifeson

2112 Part I: Overture

Working Man

YYZ

Brian May – Roger Taylor – Rufus Taylor – Foo Fighters

We Will Rock You

I’m in Love With My Car

Under Pressure

Somebody to Love

Love of My Life

Foo Fighters

Times Like These

All My Life

The Pretender

Monkey Wrench

Learn to Fly

These Days

Best of You

Oh! Darling (con Paul McCartney)

Helter Skelter (con Paul McCartney)

Aurora

My Hero