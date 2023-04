Ottime notizie per i fan dei Foo Fighters. La band ha annunciato un nuovo album, il primo dopo la morte inaspettata del batterista Taylor Hawkins nel marzo 2022. Il disco si intitola “But Here We Are” e uscirà il 2 giugno 2023. E in queste ore, il gruppo ha anche rilasciato il primo singolo “Rescued” che anticipa il loro prossimo progetto discografico.

Un comunicato stampa ha descritto “But Here We Are” come “una risposta brutalmente onesta ed emotivamente cruda a tutto ciò che i Foo Fighters hanno sopportato nell’ultimo anno”.

Dopo la morte di Hawkins, i Foo Fighters hanno cancellato tutte le date del loro tour prima di ritornare con due giganteschi concerti tributo al loro defunto compagno di band a settembre. A seguire potete ascoltare il brano, leggere traduzione e testo della canzone.

Foo Fighters, Rescued, Testo della canzone

It came in a flash

It came out of nowhere

It happened so fast

And then it was over

Are you thinking what I’m thinking?

Is this happening now?

Are you feeling what I’m feeling?

This is happening now

We’re all free to some degree

To dance under the lights

I’m just waiting to be rescued

Bring me back to life

Kings and queens and in-betweens

We all deserve the right

I’m just waiting to be rescued

I’m just waiting to be rescued

We’re all just waiting to be rescued tonight

I fell in a trap

My hеart’s getting colder

It’s coming on fast

It’s over my shouldеr

Are you thinking what I’m thinking?

Is this happening now?

Are you feeling what I’m feeling?

This is happening now

We’re all free to some degree

To dance under the lights

I’m just waiting to be rescued

Bring me back to life

Kings and queens and in-betweens

We all deserve the right

I’m just waiting to be rescued

I’m just waiting to be rescued

We’re all just waiting to be rescued tonight

To be rescued tonight

Rescue me tonight

Rescue me tonight

We’re all free to some degree

To dance under the lights

I’m just waiting to be rescued

Bring me back to life

Kings and queens and in-betweens

We all deserve the right

I’m just waiting to be rescued

I’m just waiting to be rescued

We’re all just waiting to be rescued tonight

To be rescued tonight

Rescue me tonight

Rescue me tonight

Foo Fighters, Rescued, Traduzione della canzone

È arrivato in un lampo

è venuto fuori dal nulla

È successo così in fretta

E poi era finita

Stai pensando quello che sto pensando?

Sta succedendo adesso?

Senti quello che sto provando?

Questo sta accadendo ora

Siamo tutti liberi in una certa misura

Per ballare sotto le luci

Sto solo aspettando di essere salvato

Riportami in vita

Re e regine e chi è in mezzo

Meritiamo tutti il diritto

Sto solo aspettando di essere salvato

Sto solo aspettando di essere salvato

Stiamo solo aspettando di essere salvati stanotte

Sono caduto in una trappola

Il mio cuore sta diventando più freddo

Sta arrivando velocemente

È sopra la mia spalla

Stai pensando quello che sto pensando?

Sta succedendo adesso?

Senti quello che sto provando?

Questo sta accadendo ora

Siamo tutti liberi in una certa misura

Per ballare sotto le luci

Sto solo aspettando di essere salvato

Riportami in vita

Re e regine e intermedie

Meritiamo tutti il diritto

Sto solo aspettando di essere salvato

Sto solo aspettando di essere salvato

Stiamo solo aspettando di essere salvati stanotte

Per essere salvato stanotte

Salvami stanotte

Salvami stanotte

Foo Fighters, Rescued, Significato canzone

La canzone parla di salvezza, di bisogno di essere liberi e liberati dalle sensazioni di incertezza che ci avvolgono e circondano. Lo cantano fin dalla prima parte del testo, da subito, di come tutto sia arrivato all’improvviso, in un lampo, cambiando la vita di tutti per sempre (E il riferimento alla scomparsa dell’amico e collega Taylor Hawkins sembra ovvio). Tutti sono alla ricerca di una salvezza, in attesa.

Foo Fighters, Rescued, Ascolta la canzone e guarda il lyric video

Cliccando qui potete vedere il lyric video di “Rescued”, a seguire -invece- il brano in streaming.