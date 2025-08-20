Florence + The Machine ufficiale torna il nuovo album Everybody Scream, in uscita il 31 ottobre

Florence + The Machine ha ufficializzato il suo ritorno discografico con un annuncio destinato a scuotere la scena musicale: il prossimo 31 ottobre 2025 uscirà Everybody Scream, il sesto album in studio della band guidata da Florence Welch.

Una data simbolica, legata ad Halloween, che rispecchia alla perfezione il tono gotico e visionario che da sempre caratterizza la musica di una band che ha saputo ritagliarsi un considerevole spazio e una notevole credibilità anche nel nostro paese dove Florence e la sua band vantano uno zoccolo duro di fan davvero appassionati.

Il nuovo album di Florence + The Machine

L’annuncio della band è stato accompagnato dall’apertura delle prenotazioni sul sito ufficiale della band, con diverse edizioni speciali: vinili colorati, versioni con artwork alternativi. Persino una chamber version contenente quattro reinterpretazioni acustiche dei brani.

Negli ultimi mesi Florence Welch aveva anticipato con alcuni indizi sui social l’idea che la band fosse al lavoro. Le pubblicazioni riguardavano immagini ispirate al folklore, al cinema horror e alla magia.

Un video mostrava la cantante intenta a scavare una fossa prima di lasciarsi andare a un urlo liberatorio, anticipando alcuni temi dell’album: stregoneria, folk horror, misticismo e poesia. Tutti elementi che rimandano a una dimensione rituale e simbolica cui la band ma soprattutto la cantante risulta profondamente legata.

Sesto disco di inediti

Il disco della band londinese che si avvicina al suo ventennio di vita e di attività era davvero molto atteso. Un vero e proprio spartiacque per Florence perché si tratta del decimo disco in catalogo, il sesto in studio, e arriva a tre anni dall’affermatissimo Dance Fever che era stata una vera e propria consacrazione per il gruppo, sostenuto da un lunghissimo tour mondiale di quasi due anni che aveva visto Florence Welch chiudere con oltre 60 live in cinque continenti.

Potevano essere almeno il doppio a giudicare dalle richieste: ma gli impegni e un problema di salute serio, una frattura al piede della cantante che non rinuncia a esibirsi scalza scendendo molto spesso dal palco per incontrare e abbracciare i fan delle prime file, avevano ridotto le esibizioni allo stretto necessario.

Florence + The Machine: magia e stregoneria

Florence + The Machine hanno avuto parecchio tempo per potersi preparare all’idea di un nuovo album di inediti. E lo hanno fatto collaborando con diversi artisti: da Mark Bowen degli Idles, a Etyhel Cain, ma soprattutto Taylor Swift che da tempo considera la cantante inglese una delle proprie fonti di ispirazione e di studio e persiono The Weeknd che ha voluto la voce di Florence nel suo ultimo album Hurry Up Tomorrow.

Nel frattempo Florence Welch, autrice di tutti i testi della band, scriveva e studiava: la cantante ama le poesie celtiche, le storie di Edgar Allan Poe, la narrativa di William Butler Yeats. E dopo ogni lettura sui social appuntava frasi che riportavano ad alcuni temi cui evidentemente il nuovo album si rifarà: poesia, magia e incantesimi.

Dalla consacrazione di Dance Fever a un nuovo ciclo creativo

L’ultimo album in studio, Dance Fever, pubblicato nel 2022 e poi riproposto in una versione deluxe nel 2023, aveva confermato Florence + The Machine come una delle realtà più influenti della scena mondiale. Debuttò direttamente al numero uno della classifica UK regalando alla band un nuovo tour internazionale di grande successo.

Tour e date italiane: cosa aspettarsi

Al momento non sono state annunciate date di un tour europeo o italiano. Tuttavia, considerando la tradizione di Florence + The Machine di includere l’Italia nelle proprie tournée (dall’Arena di Verona a Milano, fino ai festival estivi), è altamente probabile che nei prossimi mesi vengano comunicate tappe anche nel nostro Paese, probabilmente in primavera-estate.

I fan italiani restano quindi in attesa di poter vivere dal vivo l’esperienza di Everybody Scream.

Un disco da brividi

Le prime informazioni parlano di un lavoro composto da 12 tracce, affiancato da versioni speciali e vinili da collezione. Tutto lascia pensare a un progetto concepito come un viaggio emotivo e simbolico, in cui la voce intensa di Florence Welch guiderà l’ascoltatore attraverso atmosfere spettrali e surreali.

L’ultima apparizione della band in Italia risale a due anni fa, 22 giugno 2023, unica data del Dance Fever Tour, un sold out da 30mila persone all’Ippodromo di San Siro.