Concerto stasera, 22 giugno 2023, a Roma, per Florence + the Machine in occasione degli I-Days Festival, all’Ippodromo Snai San Siro. Sono un gruppo indie rock inglese nato a Londra nel 2007, formato dalla cantante Florence Welch, dalla tastierista Isabella Summers, dal chitarrista Rob Ackroyd, dall’arpista Tom Monger e da una collaborazione con altri musicisti. Ai Brit Awards 2009 hanno ricevuto il premio “Critics ‘Choice” dei Brit Awards. La musica della band è rinomata per la sua produzione drammatica ed eccentrica e per la potente voce della Welch.

L’ultimo disco del gruppo è Dance Fever, uscito a maggio 2022. La frontwoman Florence Welch ha citato Iggy Pop come la più grande influenza musicale sull’album; che presenta una varietà di stili, che vanno dal pop progressivo all’indie pop e alla disco.

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Florence + the Machine, Milano, 22 giugno, la scaletta del concerto

Il concerto inizierà alle 21. A seguire la scaletta completa e l’ordine di esecuzione dei brani.

Heaven Is Here

King

Ship to Wreck

Free

Dog Days Are Over

Dream Girl Evil

Prayer Factory

Cassandra

Big God

Hunger

Choreomania

Kiss With a Fist

Cosmic Love

Daffodil

My Love

Restraint

The Bomb

Morning Elvis

Never Let Me Go

Shake It Out

Rabbit Heart (Raise It Up)

Florence + the Machine, Milano, 22 giugno, biglietti concerto

Attualmente sono disponibili solo biglietti Posto Unico al prezzo di 51.75 euro. Clicca qui per l’acquisto e per tutte le informazioni.

Come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro, Milano

Ecco le informazioni utili su come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro:

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.