Florence + The Machine annunciano il tour 2026 “Everybody Scream”

Dopo l’annuncio del loro nuovo album Florence Welch conferma un tour europeo molto atteso che farà tappa anche a Londra, Parigi e Berlino.

Pochi giorni dopo la conferma di un nuovo, attesissimo album, ecco anche l’annuncio del tour europeo di Florence + The Machine, diciotto date tra Europeo e Regno Unito.

Il tour intitolato Everybody Scream, a promozione del singolo, già pubblicato, e dell’album – il sesto album in studio – la cui uscita è prevista per il 31 ottobre al momento non prevede soste nel nostro paese

Florence + The Machine, il tour

L’Everybody Scream Tour inizierà il 6 febbraio 2026 a Belfast e attraverserà le principali città europee, con due date alla O2 Arena di Londra e tappe singole in città come Parigi, Amsterdam, Vienna, Berlino e Colonia. In totale, saranno 18 gli appuntamenti confermati, con la cantautrice Paris Paloma come opening act in tutte le serate.

Temi e ispirazioni del nuovo album

Florence Welch ha rivelato che l’ispirazione di Everybody Scream è arrivata dopo un delicato intervento chirurgico affrontato nel 2023 durante il tour Dance Fever. Una brutta esperienza, piuttosto dolorosa, causata da un infortunio subito in tour.

Florence, che abitualmente sale sul palco scalza, molto spesso per scendere tra il pubblico e abbracciare i fan della band, si era resa conto che quel dolore persistente al piede destro era davvero troppo insistente: “Sono andata in ospedale, mi hanno fatto i raggi e hanno scoperto che il mio piede era rotto da tempo…”. Tour sospeso.

In realtà oggi, pur senza entrare nei dettagli, la cantante dice che quell’infortunio le ha salvato la vita. Perché da ulteriori controlli sono emerse problematiche più gravi che l’hanno tenuta lontano dal palco per diverso tempo.

Florence + The Machine, il senso del nuovo disco

“Ma ora questa storia è alle spalle – dice Florence Welch – e l’ho esorcizzata. Anzi, direi che è stata proprio questa vicenda a spingermi a una riflessione sui limiti del corpo e sul significato della guarigione che sono alcuni dei temi che si intrecciano nel nuovo album”.

Oltre alla dimensione intima e personale, l’album esplorerà anche aspetti universali come la femminilità, l’invecchiamento, il rapporto con la vita e con la morte. Florence Welch ha spiegato che il brano titolo racconta le difficoltà di essere un’artista esposta costantemente agli occhi del pubblico: “Il titolo della canzone che dà il titolo all’album è una sorta di esposizione forzata, come chi si sente sopraffatto dalla visibilità e trova difficile condividere la propria arte”.

Una nuova fase della carriera

Dopo il successo di Dance Fever iniziato subito dopo la pubblicazione del disco omonimo nel 2022, questo nuovo progetto segna una fase di rinnovamento per la band londinese. Florence Welch, da sempre capace di unire pathos e teatralità a una sensibilità lirica unica, sembra voler spingersi oltre i confini già esplorati, creando uno spettacolo dal forte impatto emotivo e visivo.

Con il tour Everybody Scream, Florence + The Machine si preparano dunque a consolidare ulteriormente il proprio ruolo di band simbolo del pop contemporaneo, continuando a sorprendere e a coinvolgere pubblico e critica.

Le date confermate del tour di Florence + The Machine

6 febbraio – Belfast, SSE Arena

8 febbraio – Birmingham, bp pulse Live

9 febbraio – Glasgow, OVO Hydro

11 febbraio – Newcastle, Utilita Arena

13 febbraio – Liverpool, M&S Bank Arena

14 febbraio – Sheffield, Utilita Arena

16/17 febbraio – Londra, The O2

20 febbraio – Manchester, Co-op Live

22 febbraio – Parigi, Accor Arena

23 febbraio – Anversa, Sportpaleis

25 febbraio – Amsterdam, Ziggo Dome

26 febbraio – Colonia, Lanxess Arena

2 marzo – Vienna, Stadthalle

4 marzo – Monaco, Olympiahalle

5 marzo – Praga, O2 Arena

7 marzo – Cracovia, Tauron Arena

9 marzo – Berlino, Uber Arena