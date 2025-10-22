Fleetwood Mac, voci di reunion. Ecco cosa sappiamo

Secondo alcune fonti piuttosto autorevoli, Mick Fleetwood sta tessendo la tela per riunire Stevie Nicks, Lindsey Buckingham e John McVie in vista del 50esimo anniversario di Rumours (2027). Tra indizi social, special TV e una possibile super-ristampa, il sogno dei fan torna a farsi concreto

Il 2027 segnerà i 50 anni di Rumours, uno dei dischi più iconici della storia del rock. Ed è anche per questo che nelle ultime ore si sono moltiplicate voci davvero molto intriganti che parlano con una certa concretezza di reunion dei leggendari Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac, voci di reunion

Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche Mick Fleetwood è al centro di colloqui per riportare insieme Stevie Nicks, Lindsey Buckingham e John McVie, grazie anche a un accordo con la casa discografica della band – la Warner Records – che vanta ancora un pieno controllo sulle produzione del gruppo.

Sempre secondo alcune voci la band avrebbe iniziato una serie di consultazioni per realizzare una ristampa speciale di quello che è uno degli album più importanti e influenti di sempre. Tra le ipotesi in campo, anche quella di uno speciale TV dedicato alla genesi dell’album: un racconto che, oltre alla musica, rimetterebbe al centro le relazioni—spesso tese—che alimentarono quella magia in studio.

Gli indizi social: “And if you go forward… I’ll meet you there”

Durante l’estate, i fan erano rimasti sorpresi da un messaggio di Stevie Nicks che aveva postato la frase “And if you go forward…”. Lindsey Buckingham, che è stato compagno della cantante per molti anni prima di una burrascosa rottura, aveva completato la frase postando la frase “I’ll meet you there.”

I versi—scritti a mano nelle rispettive immagini — arrivano da Frozen Love, album Buckingham Nicks del 1973 prima ancora che i due facessero il loro ingresso nel gruppo.

Inutile sottolineare la cosa ha scatenato centinaia di commenti. Sull’onda dei quali Mick Fleetwood aveva pubblicato un video mentre ascoltava proprio Frozen Love, commentando: “Magic then, magic now.”

Senza Christine: il peso dell’eredità

La scomparsa di Christine McVie nel 2022 resta una ferita aperta. Proprio per questo Mick Fleetwood sta cercando una formula rispettosa che celebri Rumours onorando l’assenza di Christine ma valorizzandone il lascito.

Un’eventuale reunion dovrebbe dunque essere più commemorativa: molti fan vorrebbero vederli di nuovo in tour, ma questa eventualità è molto meno probabile. Un po’ per gli impegni dei singoli, un po’ per la difficoltà di organizzare una serie di concerti considerando anche l’età dei componenti e i recenti problemi di salute di Buckingham ma anche per il delicato e instabile equilibrio tra i componenti della band.

In attesa di conferme

Ad oggi non ci sono annunci ufficiali, ma il quadro che filtra è che le trattative ci sono, e le guida personalmente Mick Fleetwood nel tentativo di organizzare una ristampa del vecchio Rumour, magari con un paio di inedito che – si sa – sono rimasti negli immensi archivi della band. Forse qualche apparizione televisiva: magari uno special.

In attesa di conferme, il 2027 potrebbe essere l’anno in cui i Fleetwood Mac tornano a raccontare insieme la loro storia più grande quella di una delle rock band più influenti di sempre.