Fiumi di parole è un brano dei Jalisse, uscito nel 1997. La canzone è stata presentata in gara al Festival di Sanremo in quell’anno, vincendo e conquistando il primo posto nella classifica finale. Partecipò anche all’Eurovision Song Contest rappresentando l’Italia e piazzandosi al quarto posto. Da allora tentarono ogni anno, senza successo, di partecipare ancora in competizione al Festival di Sanremo. I Jalisse sono anche una coppia nella vita: lei è Alessandra Drusian e lui Fabio Ricci, recentemente hanno anche partecipato all’Isola dei Famosi.

A seguire potete ascoltare la canzone e leggere testo e significato del brano.

Jalisse, Fiumi di parole, Significato, Ascolta la canzone

I fiumi di parole sono quelli al centro dell’incomunicabilità e la differenza che nasce all’interno di una relazione, tra un rispetto che si perde e un addio che non si riesce a dare (e dire).

CLICCA QUI PER VEDERE LA VIDEO ESIBIZIONE DEI JALISSE A SANREMO 1997 CON FIUMI DI PAROLE

Jalisse, Fiumi di parole, Testo della canzone

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah

Mi aspetto mille scuse

Come sempre da te

Sei un fiume di parole

Dove anneghi anche me

Che bravo che sei

Ma questo linguaggio da talk show

Cosa centra con noi ?

Provo l’unico rimedio

Che adotto da un po’

La mia testa chiude l’audio

La storia la so

Sei fatto così

Dovrei limitarmi oramai a dirti di sì

Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi

Prima o poi ci portano via

Ti darò il mio cuore

Ti darò il mio cuore se vuoi

Se puoi, ora parla con lui, ora parla con lui, ah

Tu che gridi in un dialetto

Che non è più il mio

Io che perdo il tuo rispetto sarebbe meglio un addio

È come in un film, il classico film

Dove lei farà la pazzia

Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi

Prima o poi ci portano via

Ti darò il mio cuore

Ti darò il mio cuore se vuoi

Se puoi, ora parla con lui

Vorrei fermare un’immagine

Sentirla entrare dentro di me

Un tuo silenzio più complice

Vorrei

Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi

Prima o poi ci portano via

Ti darò il mio cuore

Ti darò il mio cuore se vuoi

Se puoi, ora parla con lui

Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi

Prima o poi ci portano via

Ti darò il mio cuore

Ti darò il mio cuore se vuoi

Se puoi, ora parla con lui

Fiume di parole fiumi di parole, tra noi

Ti darò il mio cuore

Ti darò il mio cuore se vuoi

Se puoi, ora parla con lui

Fiumi di parole