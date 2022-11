Fiori rosa fiori di pesco è una canzone di Lucio Battisti pubblicata nel 1970. Il lato B del pezzo era Il tempo di morire. In quell’anno, partecipò al Festivalbar e vinse l’edizione. Qui sotto potete ascoltare il pezzo e leggere il testo.

Fiori rosa fiori di pesco, Ascolta la canzone

Nella canzone, Lucio Battisti rappresenta la primavera come momento di nascita e di fioritura anche sentimentale. Racconta l’amore verso una donna che non riesce a dimenticare. Va a cercarla ma quello che scopre non è qualcosa che lo fa sentire rassicurato o felice.

Qui un video dell’esibizione di Lucio Battisti, Fiori di rosa fiori di pesco.

Lucio Battisti, Fiori rosa fiori di pesco, Testo canzone

Fiori rosa, fiori di pesco, c’eri tu

Fiori nuovi, stasera esco, ho un anno di più

Stessa strada, stessa porta

Scusa se son venuto qui questa sera

Da solo non riuscivo a dormire perché

Di notte ho ancor bisogno di te

Fammi entrare per favore, solo

Credevo di volare e non volo

Credevo che l’azzurro di due occhi per me

Fosse sempre cielo, non è

Fosse sempre cielo, non è

Posso stringerti le mani?

Come sono fredde, tu tremi

No, non sto sbagliando, mi ami

Dimmi ch’è vero

Dimmi ch’è vero

Dimmi ch’è vero

Dimmi ch’è vero

Dimmi ch’è vero (non siamo stati mai lontani)

Dimmi ch’è vero (ieri era oggi, oggi è già domani)

Dimmi ch’è vero

Dimmi ch’è ve-

Scusa, credevo proprio che fossi sola

Credevo non ci fosse nessuno con te

Oh, scusami tanto se puoi

Signore, chiedo scusa anche a lei

Ma, io ero proprio fuori di me

Io ero proprio fuori di me, quando dicevo

Posso stringerti le mani?

Come sono fredde, tu tremi

No, non sto sbagliando, mi ami

Dimmi ch’è vero

Dimmi ch’è vero

Dimmi ch’è vero

Dimmi ch’è vero

Dimmi ch’è vero

Dimmi ch’è vero

Dimmi ch’è vero, vero

Dimmi ch’è, dimmi ch’è vero, ch’è vero, ch’è vero

Dimmi ch’è vero

Dimmi ch’è vero

Dimmi ch’è vero