Fiorella Mannoia: età, dove vive, compagno famoso, canzoni e carriera

Fiorella Mannoia è una grande cantante italiana, famosa per brani cult come “Quello che le donne non dicono” o “Come si cambia”. Ecco qualche curiosità su di lei e sulla sua brillante carriera

Fiorella Mannoia è certamente una delle voci più belle e senza dubbio autorevoli, nel panorama musicale italiano. Il suo timbro vocale, unico e inconfondibile, riesce a trasmettere intensità e forti emozioni in chi ascolta i suoi brani.

Non a caso, molti di coloro che hanno avuto il piacere di ascoltarla dal vivo, raccontano di una voce in grado di emozionare, commuovere, arrivare al cuore.

Mannoia è un pilastro della musica italiana, la cui carriera comincia nel 1968, con una performance nel noto Festival di Castrocaro, grazie al quale ottiene il suo primo contratto con una casa discografica. Il suo primo album esce nel 1972, collaborando con Memmo Foresi, tant’è che il disco si intitola Mannoia Foresi & co.

Il 1981 è l’anno della sua prima volta sul palco dell’Ariston, con la canzone Caffè nero bollente, per poi tornare a Sanremo anche nel 1984, con uno dei suoi brani più famosi, Come si cambia.

Nella città dei fiori tornerà anche nel 1987, con l’indimenticabile Quello che le donne non dicono, brano per cui ha ottenuto il Premio Mia Martini e che le ha portato grandi soddisfazioni e che fa parte dell’album Canzoni per parlare.

Il suo successo, nel tempo, si consolida sempre di più, e nel 1991, dall’album I treni a vapore emerge una nuova canzone cult, Il Cielo d’Irlanda. Negli anni Duemila, escono altri suoi dischi come Fragile, Il movimento del dare, Ho imparato a sognare.

La cantante ha ottenuto anche un Nastro d’Argento, nel 2016, per il brano Perfetti sconosciuti, colonna sonora della pellicola omonima. Nello stesso anno, esce il suo album Combattente. Tra i suoi album più recenti, Padroni di Niente e Disobbedire.

La sua lunga carriera ha visto collaborazioni con artisti di grande spessore, da Claudio Baglioni a Pino Daniele, Franco Battiato, Loredana Bertè ecc.

Fiorella Mannoia: l’inno alla vita e alle donne attraverso i suoi brani

La musica di Fiorella Mannoia è un turbinio di emozioni, di parole che toccano l’anima, suscitando in noi ricordi, riflessioni, commozione.

Protagonista dei suoi brani è spesso la donna, il cui essere è esplorato in tutte le sue sfumature. In Quello che le donne non dicono, ad esempio, considerato un vero e proprio inno alla donna, quest’ultima è vista in tutta la sua essenza.

Altro brano molto amato è Che sia Benedetta. Si tratta, questa volta di un inno alla vita, un invito ad amarla, a comprenderne fino in fondo la preziosità. Con questo brano, si ricorda che pur se capita di cadere, è importante trovare sempre il coraggio di riprendersi.

In uno dei suoi brani più recenti, Mariposa, si mette in risalto l’emancipazione femminile, di come, nel tempo, si sia evoluta.

Tra i brani più famosi di Fiorella Mannoia ci sono anche Il Cielo d’Irlanda, Come si cambia, Ho imparato a sognare, Perfetti sconosciuti, Le notti di maggio, Padroni di Niente, Disobbedire, Il fiume e la nebbia, L’assenza, Il tempo non torna più.

Fiorella Mannoia: dove vive, chi è suo marito, concerti in vista

La nota cantante è piuttosto riservata, per ciò che concerne la sua vita privata. Mannoia è nata a Roma e ha 71 anni.

La cantante, quando non è in tour, vive nella Capitale, e sul suo profilo Instagram condivide qualche spaccato della sua abitazione. Una casa con parquet in legno massello, dai toni caldi e accoglienti, le cui porte e mura bianche, donano maggiore luminosità e mettono in risalto lo spazio.

Dal 2007, Fiorella Mannoia ha una relazione con il noto musicista e arrangiatore Carlo Di Francesco, 44 anni, e con cui è sposata dal febbraio 2021.

Fiorella Mannoia è impegnata in un tour estivo, sold out fino a settembre, che la sta portando in diverse città italiane, tra cui Firenze (3 maggio 2025), Trieste (8 maggio 2025), Genova (12 maggio 2025) e molte altre ancora.