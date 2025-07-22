Fiorella Mannoia, curiosità: che studi ha fatto e dove vive la cantante

Fiorella Mannoia è tra le cantanti più amate della musica italiana: che studi ha fatto e dove vive l’artista. Tutto su di lei.

Fiorella Mannoia, cantante di successo, è tra le voci femminili italiane maggiormente accreditate. Gode della stima dei colleghi, con cui ha più volte duettato e ha un vasto seguito di fans che apprezzano le sue canzoni e interpretazioni. 71 anni compiuti lo scorso 4 Aprile, Fiorella Mannoia è molto attiva professionalmente, spesso si esibisce live e i suoi concerti sono sempre sold out. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere un’artista talentuosa, attenta ad alcuni temi sociali, e sempre molto disponibile. Legata dal 2007 a Carlo Di Francesco, anche lui musicista, i due vivono a Roma, in una zona residenziale della capitale.

Spesso Fiorella ha mostrato la sua casa sui social e i fans hanno potuto ammirare gli spazi privati della loro artista preferita. L’appartamento, secondo alcuni rumors si trova nella zona nord di Roma, è dotato di ogni comfort e non manca un’area dedicata alla musica dove sia Fiorella che il compagno si rifugiano per creare e comporre. I due non hanno figli di conseguenza ogni spazio rispecchia la loro personalità. Lo stile dell’arredo è particolarmente classico, prevalgono le nuances chiare, ma non mancano dettagli di colore. La zona living è composta da un soggiorno grande, un’area dove mangiare e la cucina che è decisamente spaziosa.

Stanza quest’ultima molto amata dalla cantante. Diversi gli scatti presenti sui social dove appare davanti ai fornelli. La zona notte è molto soft ed è presente anche una cabina armadio, dove Fiorella si è più volte ritratta come una bravissima influencer. Immancabile poi lo spazio per la musica: nella casa è presente un pianoforte, ma anche un vero e proprio studio musicale, sui toni del rosso, dove Carlo produce le sue creazioni artistiche.

Fiorella Mannoia: “Non sono stata un’alunna modello”

Ospite de La Fisica che ci piace condotto dal prof- influencer Vincenzo Schettini, Fiorella Mannoia ha parlato del suo vissuto scolastico. La cantante ha ammesso di non essere mai stata un’alunna modello, ed è convinta che i professori più che saper educare dovrebbero sapere comunicare: “Non sono stata una studentessa modello. In classe non sono mai stata maleducata ma sempre burlona. Non ho mai resistito alla battuta. C’erano professori che non apprezzavano e mi buttavano fuori. Erano esasperati da queste battute continue. Altri invece ridevano a crepapelle. Dipende da chi hai davanti”.

Fiorella ha poi augurato agli studenti di oggi di incontrare almeno un professore che sia in grado d’influenzare le loro scelte di vita: “Ho sempre augurato agli studenti di avere almeno un professore che ti cambia la vita, ce n’è sempre uno che ti cambia la vita. Io avevo una professoressa di italiano che mi dispiaceva deludere. Quando non ero preparata vedere la delusione dei suoi occhi mi faceva male. Penso che ognuno di noi deve avere un docente nel cuore.”

Da e stuntwoman a Castrocaro: il debutto nella musica di Fiorella Mannoia

Sin da giovanissima Fiorella Mannoia ha dimostrato il suo interesse per il mondo della musica: nel 1968 ha debuttato al Festival di Castrocaro, ma prima si era cimentata nel ruolo di stuntwoman. Tuttavia il successo è arrivato negli anni ottanta quando ha partecipato a Sanremo. Ha poi realizzato alcuni album che le hanno fatto conquistare i primi posti delle hit e da quel momento la sua carriera è stata in ascesa.

Ha vinto diversi premi e concorsi e ha ricevuto il Nastro D’Argento per la migliore canzone realizzata per il film Perfetti sconosciuti. Oggi impegnata in diversi eventi e presenzia in alcune manifestazioni. Le sue canzoni sono sempre dei successi e quanto pare, almeno per ora, non ha nessuna intenzione di ridurre la sua presenza scenica.