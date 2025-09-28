Fiocco azzurro in casa del celebre cantautore: l’annuncio social che ha emozionato i fan

C’è un nuovo motivo di gioia nella vita di una delle voci più amate della musica italiana. Una notizia che lo riguarda dolcemente, ha travolto i social di affetto e commenti da parte di migliaia di fan. Non si tratta di un nuovo disco né di un tour, ma di un evento che entra nel cuore della sua vita privata.

Si tratta di Umberto Tozzi che in queste ultime ore ha annunciato di essere (di nuovo) diventato nonno. Il cantautore piemontese che con i suoi ha fatto emozionare intere generazioni, ha deciso di condividere con il suo pubblico una tappa speciale della sua storia personale. Con un semplice scatto e poche parole, è riuscito a emozionare tutti, trasformando un momento di famiglia in un abbraccio collettivo.

I social network sono diventati il palcoscenico privilegiato per le confessioni più intime delle star, e anche in questa occasione la condivisione è stata immediata, spontanea, carica di orgoglio e tenerezza.

Un nonno felice

Umberto Tozzi, a 73 anni, ha annunciato di essere diventato nonno del suo quarto nipote. La foto è tenerissima: lo ritrae accanto al neonato Achille, figlio della terzogenita Natasha. E il messaggio è semplice e diretto: “Benvenuto Achille”. ll piccolo Achille è arrivato dopo Aris, Leon e Andrea, figli di Gianluca. Anche questa volta la gioia è immensa, essendo il primo figlio della modella e influencer, molto legata al padre. Natasha in passato è stata al centro della cronaca rosa per flirt veri o presunti, ma oggi è molto riservata e non si hanno dettagli sulla sua situazione sentimentale.

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Umberto Tozzi ha confessato che l’età che avanza non lo entusiasma, ma che la musica resta il suo più grande antidoto. “Il vantaggio di essere musicista è che il palco ti fa dimenticare l’anagrafe”, ha spiegato. Non a caso, anche l’ultimo tour con Raf si è rivelato per lui un’avventura indimenticabile. Tozzi ha ripercorso anche le difficoltà degli inizi: la timidezza, i panini condivisi a Milano con amici musicisti e la voce che, inizialmente, non voleva nemmeno far sentire. “Ho capito che emozionava solo una ventina d’anni fa – ha raccontato – e da allora me la sono goduta”.

Con oltre 80 milioni di dischi venduti nel mondo e brani come Ti amo e Gloria diventati evergreen internazionali, Tozzi ha attraversato cinque decenni di musica. Lucio Battisti arrivò a definirlo “l’unica novità dopo di lui”. Eppure, nonostante i riconoscimenti, i critici non lo hanno sempre amato. “Non sopportavano che vendessi milioni di copie”, ha dichiarato. Col tempo, però, la sua musica ha dimostrato di avere radici profonde e durature. Al suo fianco, dal 1986, c’è Monica Michielotto, la donna che ha sposato ben quattro volte: in Comune, in chiesa, a Mauritius e infine a Montecarlo, città dove la coppia risiede stabilmente. “Vorrei risposarla ancora – ha confidato – ma devo trovare una location che la convinca”.

Un’unione solida che ha dato all’artista due figli, i già citati Gianluca e Natasha, e ora anche la gioia di stringere tra le braccia un nuovo nipotino. Tozzi ha anche un altro figlio Nicola Armando, primogenito, nato nel 1984 dalla relazione con la friulana Serafina Scialò. Oggi, lontano dai riflettori, Tozzi ama dedicarsi a passioni semplici: cucinare, fare la spesa, nuotare. E soprattutto trascorrere tempo con i nipoti, che considera il suo bene più prezioso. L’arrivo di Achille arricchisce ulteriormente questa dimensione familiare che il cantautore non ha mai nascosto di amare.