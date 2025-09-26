Finneas e Claudia Sulewski annunciano il fidanzamento: dopo 7 anni…

Il produttore e cantautore Finneas, fratello e partner artistico in tutte le produzioni di Billie Eilish, ha chiesto la mano alla compagna Claudia dopo sette anni: foto al tramonto, elicottero, caminetto e un anello taglio cushion.

Finneas e l’attrice e creator Claudia Sulewski, hanno finalmente annunciato il loro fidanzamento rendendo pubblica con alcune foto e post sui social una relazione che in realtà esiste da tempo e prosegue da almeno sette anni.

Finneas, “forever and ever”

Una proposta in perfetto stile americano con tanto di proposta al tramonto sul sole calante e e carosello di post social di enorme richiamo.

Nelle immagini, lui in ginocchio tra le colline dorate, lei che prima spalanca gli occhi davantio a un anello di tutto rispetto e poi corre ad abbracciarlo. Quindi un i dettagli della gemma, un diamante a taglio cushion e alcuni momenti da cartolina tra un volo in elicottero e un focolare acceso. La didascalia è una data e una promessa: “forever and ever”.

Dalla dating app a “Claudia” (la canzone)

La loro storia comincia nel 2018, quando si incontrano su una dating app. Strano modo di darsi appuntamento per due giovani belli e di grande successo. Finneas, qualche tempo dopo avrebbe chiarito… “Avevamo poco tempo, cercavamo semplicemente persone con cui stare bene senza pensare che ci sarebbe stato un coinvolgimento così straordinario”.

Quella stessa sera Finneas scriverà “Claudia”, la ballad che le invia poche ore dopo e che finirà nel suo percorso solista come uno dei suoi maggiori successi. Da allora i due sono inseparabili intrecciando vita e lavoro: nel 2022 lei dirige e interpreta il video di “Mona Lisa, Mona Lisa”, mentre lui continua a collezionare premi (Grammys e Oscar con la sorella Billie Eilish) senza smettere di definirla la sua musa.

Sette anni insieme: il tono è quello giusto

Nel tempo, la coppia si è mostrata con discrezione ma senza mai nascondersi: una casa condivisa, un cane (Peaches) anche lui famosissimo, red carpet in tandem e dediche social che hanno fatto scuola per misura e affetto.

Oggi Finneas e Claudia hanno rispettivamente 28 e 29 anni e l’idea di “crescere parallelamente” sembra la cifra del loro racconto pubblico: ambizioni alte, ma piedi per terra. Non stupisce che l’annuncio del fidanzamento abbia inondato i commenti di amici celebri, da Hailey Bieber a Hailee Steinfeld, passando per Addison Rae, Dove Cameron e Renee Rapp.

L’anello, i dettagli e il prossimo capitolo

Il gioiello – un diamante taglio cushion su montatura essenziale – fa capolino in più scatti, ma la sceneggiatura resta minimal: niente fronzoli, solo gesti e sguardi. Le immagini in elicottero suggeriscono un percorso “a sorpresa” fino al luogo della proposta, coerente con l’estetica curata (ma mai ostentata) che li accompagna da anni.

Nessuna data per le nozze, per ora.

Ma il tono dell’annuncio – semplice, intimo, complice – racconta già molto del capitolo che si apre: una storia che ha sempre tenuto insieme canzoni e quotidiano, e che adesso trova il suo anello di congiunzione più evidente. Dopo quello inarrivabile di Taylor Swift di qualche giorno fa, si tratta dell’annuncio di fidanzamento di maggiore successo di questo 2025 che volge al termine.