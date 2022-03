Stromae ha rilasciato un nuovo singolo, Fils de joie, tratto dal suo disco di inediti, Moltitude.

L’album arriva dopo un periodo di estrema difficoltà e sofferenza fisica, che ha costretto il cantante a rallentare drasticamente per riposare mente e corpo.

Lontano da qualsiasi forma di autocommiserazione, Stromae ha approfittato di questo periodo della sua vita per identificarsi più intimamente e per osservare gli altri mettendosi nei panni dei personaggi per i quali prova “compassione” (nel significato etimologico di “patire con”). Gli uomini instabili di La Solassitude e Mon Amour, il figlio della prostituta in Fils de Joie, i protagonisti depressi e suicidi di Mauvaise Journée e L’Enfer, la coppia male assortita di Pas Vraiment, gli invisibili di Santé, le donne sofferenti di Déclaration.

Stromae, Fils de joie, Significato canzone

Il brano racconta la vita delle prostitute dal punto di vista di un figlio di una di loro e da quello di un loro protettore che guadagna economicamente dal loro sfruttamento. Nel primo caso, racconta con fierezza il lavoro della madre, scomparsa e al centro di critiche, piene di ipocrisia. Nell’altra analisi, invece, la riflessione è più amara, più crudele e meno empatica.

Fils de joie, Video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale del brano.

Stromae, Fils de joie, Testo canzone

Être seul, c’est difficile et là, ça fait des années

Et de juger, c’est facile, surtout quand on n’y a pas goûté

Le plus dur, bah c’était la première fois

Puis le plus dur, c’est de savoir quand s’ra la dernière fois, hmm

C’est vrai j’suis pas contre un peu d’tendresse de temps en temps

Et puis cette fois-ci, bah, j’pourrais l’faire en l’insultant

Oui, tout est négociable dans la vie, moyennant paiement

En plus, j’suis sûrement son meilleur client

Mais oh, laissez donc ma maman

Oui, je sais

C’est vrai qu’elle n’est pas parfaite

C’est un héros et ce s’ra toujours fièrement

Que j’en parlerai, que j’en parlerai

J’suis un fils de pute comme ils disent

Après tout ce qu’elle a fait pour eux

Pardonne leurs bêtises, ô chère mère

Ils te déshumanisent, c’est plus facile

Les mêmes te courtisent

Et tout l’monde ferme les yeux

Pourquoi tout le monde me déteste

Alors qu’c’est moi qui les nourris?

Leurs vies s’raient bien plus modestes

Sans moi, elles seraient pourries

Le lit et la sécurité ont un prix, madame

Bah oui, dans la vie tout s’paye

On n’te l’avait donc jamais appris? Hmmm?

On m’accuse de faire de la traite d’êtres humains

Mais cinquante, quarante, trente

Ou vingt pour cent, c’est déjà bien

Faudrait pas qu’elles se prennent un peu trop pour des mannequins

Mesdames, ou devrais-je dire “putains”

Mais oh, laissez donc ma maman

Oui, je sais (oui je sais)

C’est vrai qu’elle n’est pas parfaite

C’est un héros et ce s’ra toujours fièrement

Que j’en parlerai, que j’en parlerai

J’suis un fils de pute comme ils disent

Après tout ce qu’elle a fait pour eux

Pardonne leurs bêtises, ô chère mère

Ils te déshumanisent, c’est plus facile

Les mêmes te courtisent

Et tout l’monde ferme les yeux

Je sais qu’c’est ton boulot

Mais faut bien qu’j’fasse le mien non?

Entre le tien et le mien

La différence, c’est que moi je paye des impôts

Allez, circulez madame, reprends tes papiers et c’qu’il t’reste de dignité

Pauvre femme, pff, trouve-toi un vrai métier

Mais oh (mais oh) laissez donc ma maman

Oui je sais (oui je sais)

C’est vrai qu’elle n’est pas parfaite

C’est un héros (c’est un héros)

Et ce s’ra toujours fièrement que j’en parlerai (que j’en parlerai)

Que j’en parlerai (que j’en parlerai)

J’suis un fils de pute comme ils disent

Après tout ce qu’elle a fait pour eux

Pardonne leurs bêtises, ô chère mère

Ils te déshumanisent, c’est plus facile

Les mêmes te courtisent

Et tout l’monde ferme les yeux

Stromae, Fils de joie, Traduzione canzone

Stare da soli è difficile e sono passati anni

E giudicare è facile, soprattutto se non l’hai provato

La parte più difficile è stata la prima volta

E la parte più difficile è sapere quando sarà l’ultima volta, hmm

Non mi dispiace un po’ di tenerezza ogni tanto

E poi questa volta, beh, potrei farlo insultando

Sì, tutto è negoziabile nella vita a pagamento

Inoltre, probabilmente sono il suo miglior cliente

Ma oh, lascia mia madre

Sì, lo so, è vero che non è perfetta

È un eroe e sarà sempre fiero

Che ne parlerò, che ne parlerò

Sono un figlio di putt*na come dicono

Dopo tutto quello che ha fatto per loro

Perdona le loro sciocchezze, o cara madre

Ti disumanizzano, è più semplice

Gli stessi ti corteggiano

E chiudete tutti gli occhi

Perché tutti mi odiano?

Quando sono io che do loro da mangiare

Le loro vite sarebbero molto più modeste

Senza di me sarebbero marcite

Il letto e la sicurezza hanno un prezzo signora

Beh, nella vita si paga

Non te l’hanno mai insegnato? Hmmm

Mi accusano di fare traffico di esseri umani

Ma cinquanta, quaranta, trenta o venti per cento è già buono

Non vorrei che si credessero troppo modelle

Signore, o dovrei dire “putt*ne”

Ma oh, lascia la mia mamma

Sì, lo so, è vero che non è perfetta

È un eroe e sarà sempre fiero

Che ne parlerò, che ne parlerò

Sono un figlio di puttana come dicono

Dopo tutto quello che ha fatto per loro

Perdona le loro sciocchezze, o cara madre

Ti disumanizzano, è più facile

Gli stessi ti corteggiano

E chiudete tutti gli occhi

So che è il tuo lavoro, ma devo fare il mio, giusto?

Tra il tuo e il mio, la differenza è che io pago le tasse

Andate, signora, riprendetevi i vostri documenti e che vi rimanga di dignità

Povera donna, pff, trovati un vero lavoro

Ma oh (ma oh), così lascia la mia mamma

Sì lo so (sì lo so) è allineare che non è perfetta

È un eroe (è un eroe)

E sarà sempre con orgoglio che ne parlerò (che ne parlerò), che ne parlerò (che ne parlerò)

Sono un figlio di putt*na come dicono

Dopo tutto quello che ha fatto per loro

Perdona le loro sciocchezze, o cara madre

Ti disumanizzano, è più facile

Gli stessi ti corteggiano

E chiudete tutti gli occhi