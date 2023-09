Figli delle stelle è una canzone di Alan Sorrenti, pubblicata nel 1977. Venne rilasciata come singolo dall’omonimo album uscito lo stesso anno. Riuscì ad arrivare al primo posto della classifica italiana, poi superata -inevitabilmente- dai Bee Gees con Stayin’ Alive. Rimase comunque in chart per ben 16 settimane. A seguire testo e audio del brano.

Il pezzo racconta la sensazione di essere creature di qualcosa di più grande di noi, figli delle stelle, quando i due sono insieme (“Quando sono in te, quando tu sei in me, Noi siamo figli delle stelle, Figli della notte che ci gira intorno”). Si sentono al centro del mondo che gira intorno a loro, creando un vortice di emozioni e sensazioni unico.

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di “Figli delle stelle”, a seguire il brano in streaming:

Alan Sorrenti, Figli delle stelle, Testo della canzone

Come le stelle noi

Soli nella notte noi ci incontriamo

Come due stelle noi

Silenziosamente insieme

Ci sentiamo

Non c’è tempo di fermare

Questa corsa senza fine

Che ci sta portando via

E il vento spegnerà

Il fuoco che si accende

Quando sono in te, quando tu sei in me

Noi siamo figli delle stelle

Figli della notte che ci gira intorno

Noi siamo figli delle stelle

Non ci fermeremo mai per niente al mondo

Noi siamo figli delle stelle

Senza storia senza età, eroi di un sogno

Noi stanotte figli delle stelle

Ci incontriamo per poi perderci nel tempo

Come due stelle noi

Riflessi sulle onde, scivoliamo

Come due stelle noi

Avvolti dalle ombre noi ci amiamo

Io non cerco di cambiarti

So che non potrò fermarti

Tu per la tua strada vai

Addio ragazza ciao

Io non ti scorderò

Dovunque tu sarai

Dovunque io sarò

Noi siamo figli delle stelle

Figli della notte che ci gira intorno

Noi siamo figli delle stelle

Non ci fermeremo mai per niente al mondo

Noi siamo figli delle stelle

Senza storia senza età, eroi di un sogno

Noi stanotte figli delle stelle

Ci incontriamo per poi perderci nel tempo

Noi siamo figli delle stelle

Figli della notte che ci gira intorno

Noi siamo figli delle stelle

Non ci fermeremo mai per niente al mondo

Per sempre figli delle stelle

Senza storia senza età, eroi di un sogno

Noi stanotte figli delle stelle

Ci incontriamo per poi perderci nel tempo

Noi siamo figli delle stelle

Per sempre figli delle stelle

Noi siamo figli delle stelle, noi (figli delle stelle)

Noi stanotte figli delle stelle

Per sempre figli delle stelle

Noi siamo figli delle stelle, noi