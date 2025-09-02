Fifth Harmony: reunion a sorpresa dopo sette anni sul palco con i Jonas Brothers

Dopo sette anni di silenzio, le Fifth Harmony sono tornate a condividere lo stesso palco. La reunion è avvenuta in Texas, durante un concerto dei Jonas Brothers a Dallas, quando Normani, Ally Brooke, Dinah Jane e Lauren Jauregui hanno fatto il loro ingresso a sorpresa tra fumo scenico e luci, intonando i primi versi di Worth It. Il pubblico, incredulo, ha accolto le quattro artiste con un boato, trasformando la serata in un momento storico per i fan della girl band.

Fifth Harmony, il ritorno

La performance non si è limitata al brano che le consacrò nel 2015. Subito dopo, le Fifth Harmony hanno proseguito con Work From Home, con coreografie energiche e la complicità che sembrava intatta nonostante la lunga pausa.

Al termine del medley, Nick, Joe e Kevin Jonas sono saliti – anche loro al rientro per un tour che per la verità sta andando molto bene – sul palco per abbracciare le quattro cantanti, suggellando un momento che ha avuto il sapore di celebrazione collettiva. Per l’occasione, il gruppo al feminile ha anche mostrato un nuovo logo, segnale che la reunion potrebbe non essere stata solo un episodio isolato.

L’assenza di Camila Cabello

Se la reunion ha scatenato l’entusiasmo del pubblico, l’assenza di Camila Cabello la quinta delle Harmony che è stata anche la prima ad abbandonare la band per seguire una carriera solista – non è passata inosservata. L’ex membro del gruppo, che aveva lasciato la band nel 2016 per avviare una carriera solista, non era presente a Dallas: la cantante era infatti impegnata con un concerto a Sydney. Una coincidenza che non ha però smorzato l’impatto emotivo del ritorno delle altre quattro, già viste insieme in varie occasioni private e collaborazioni sporadiche negli ultimi anni.

Un ritorno preparato da tempo

Il ritorno delle Fifth Harmony non è arrivato del tutto inaspettato. Negli ultimi due anni, i loro brani hanno conosciuto una nuova vita grazie a TikTok, dove Work From Home e All in My Head sono diventati virali. Inoltre, le stesse componenti avevano lasciato intendere più volte la possibilità di tornare a collaborare. Dinah Jane, in particolare, aveva dichiarato che la musica può essere una forza capace di guarire vecchie ferite e riaccendere legami apparentemente sopiti. La band sembrava essersi riavvicinata anche a Camila Cabello che aveva condiviso alcune cose del gruppo, senza tuttavia mai accennare all’idea di un ritorno vero e proprio

Fifth Harmony, le origini e la pausa

Nate nel 2012 dal talent show The X Factor USA, le Fifth Harmony avevano conquistato rapidamente il mercato discografico internazionale con due album di grande successo, Reflection (2015) e 7/27 (2016). Dopo l’uscita di Camila Cabello, il gruppo aveva proseguito come quartetto, pubblicando un ultimo disco omonimo nel 2017, per poi annunciare “uno scioglimento non definitivo ma a tempo indeterminato” l’anno successivo. Da allora, ciascuna delle cantanti aveva intrapreso percorsi solisti, mantenendo però sempre rapporti cordiali.

Prospettive future

Questa reunion a Dallas potrebbe aprire la strada a nuovi progetti. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’aggiornamento del sito web della band e la pubblicazione di un nuovo logo lasciano intravedere sviluppi.

Che si tratti di un tour celebrativo, di un singolo inedito o di un ritorno più strutturato, i fan possono finalmente sognare un nuovo capitolo nella storia di una delle girl band più amate del nuovo millennio. La serata texana ha dimostrato che l’alchimia tra le quattro è rimasta intatta, pronta a riaccendersi di fronte a un pubblico che non ha mai smesso di aspettarle.

Le Fifth Harmony, tre album in studio l’ultimo dei quali nel 2017 due film biografici e ben sette tour mondiali sembrano anche aver ripreso le attività editoriali del loro sito ufficiale anche se per il momento ospita solo la vendita del merchandising della band.