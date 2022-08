Guai con la legge per Fetty Wap. Il rapper rischierebbe, infatti, dai 5 ai 9 anni di carcere. Nelle scorse ore ha ammesso alla corte federale di Long Island di aver cospirato per vendere almeno 1 chilogrammo di eroina, 400 grammi di fentanil, 5 kg di cocaina e 280 grammi di una sostanza con base di cocaina, secondo l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto orientale di New York. Proprio per questi motivi, l’uomo – il cui vero nome è Willie Junior Maxwell II- rischia da un minimo di 5 a un massimo di 9 anni di carcere. Il rapper del New Jersey Fetty Wap si è dichiarato colpevole, nelle scorse ore.

“L’imputato non ha presentato una richiesta di rilascio su cauzione e rimane in custodia”

Queste le parole di un portavoce dell’Ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York. Fetty Wap è stato arrestato nell’ottobre 2021 con l’accusa di cospirazione per la distribuzione e il possesso di sostanze e l’uso di armi da fuoco in relazione a un reato di traffico di droga. Quest’ultima accusa è stata ritirata. Dopo il suo arresto, il rapper è stato liberato con una cauzione di 500.000 dollari. Ma la sua cauzione è stata revocata all’inizio di questo mese dopo che avrebbe brandito una pistola su FaceTime e minacciato di uccidere un informatore.

In un video dell’anno scorso, si vantava di possedere 37 auto, 10 case, 14 appartamenti e 2,5 milioni di dollari in gioielli. Qualche anno fa, nel 2017, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza a Brooklyn. In seguito si è dichiarato colpevole ed ha evitato il carcere. Nello stesso anno, una faida tra Fetty Wap e un altro rapper locale nel New Jersey provocò alcuni spari a Paterson, a causa dei quali tre persone rimasero ferite.

Il suo successo è iniziato nel 2015, grazie al brano “Trap Queen“. Ha ottenuto due nomination ai Grammy Awards, proprio fin dai primi esordi e dopo il successo del pezzo che l’ha portato alla ribalta.