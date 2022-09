Ha debuttato direttamente al primo posto della classifica Fimi dei singoli più venduti “Ferrari“, il remix che vede James Hype, Miggy Dela Rosa collaborare insieme a Lazza.

“Ferrari” è una canzone del DJ e produttore inglese James Hype e della cantante inglese Miggy Dela Rosa, pubblicata come singolo dalla Island Records and the Cross il 15 marzo 2022. Campiona “I Need a Girl (Part Two)” di P. Diddy e Ginuwine con Loon, Mario Winans e Tammy Ruggieri. La canzone si è classificata in tutta Europa e nel Regno Unito e ha debuttato in prima posizione, in Italia, nella versione che vede il featuring di Lazza.

Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere testo e traduzione:

James Hype, Miggy Dela Rosa feat. Lazza, Ferrari, Significato canzone

La Ferrari diventa una metafora del rapporto con l’altra persona. “Posso essere onesto?, Voglio ancora le tue mani sul mio corpo Mi fai ancora battere forte il cuore, Ferrari”. L’adrenalina, le sensazioni e la pelle a contatto diventano similitudini di un legame che è viscerale e pieno di vita.

Ascolta la canzone

Potete ascoltare “Ferrari” in streaming qui sotto:

James Hype, Miggy Dela Rosa feat. Lazza, Ferrari, Testo canzone

[Miggy Dela Rosa]

Can I be honest?

I still want your hands up on my body

You still make my heart beat fast, Ferrari

With me in the wave, but in the mornin’

Do you still want me?

Can I be honest?

I still want your hands up on my body

You still make my heart beat fast, Ferrari

With me in the wave, but in the mornin’

Do you still want me?

[Lazza]

Portami dove

Non vedrò più la luce del sole (No)

Si è fermato il tempo sul mio Rolex (Tic-toc, tic-toc)

Penso che non sia una mia impressione

Spiegami come (Spiegami come)

‘Rari (‘Rari), mille cavalli italiani (‘Liani)

Scordo di accendere i fari (No)

Corriamo via dalle luci blu

Oh-oh, mami (Mami), tocchiamo i trecento orari (Orari)

Mi volano via gli occhiali (Uoah)

E anche le tue nuove Gucci shoes

[Miggy Dela Rosa]

Can I be honest?

I still want your hands up on my body

You still make my heart beat fast, Ferrari

With me in the wave, but in the mornin’

Do you still want me?

[Lazza]

Non scherzo (No)

Se la strada è curva, non sterzo (Skrrt)

Voglio due milioni o contesto (Ah)

Mi sembra un po’ fuori contesto, ah, ah

Onesto (Onesto), Zzala è patrimonio Unesco (Unesco)

Già che la tua vita è a puttane (Bleah)

Porta al matrimonio un escort, ah, ah, ah

Tempo fa, annullato come con il Pentothal

Oggi sai che cosa bolle in pentola

Sto correndo solo dietro ai soldi, bro, come in Temple Run

Senza mai frenare su una Testarossa (No)

Ti do in pasto ai maiali come Testarossa, faccio un testacoda

Ti taglio le mani se mi dai l’incasso e c’è la cresta sopra

[Miggy Dela Rosa]

Can I be honest?

I still want your hands up on my body

You still make my heart beat fast, Ferrari

With me in the wave, but in the mornin’

Do you still want me?

[Lazza & Miggy Dela Rosa]

‘Sto mal di testa non se ne va

Ma sto con te se lo vuoi

Sfondo la sbarra del Telepass

Ai guai ci penserò poi

Can I be honest?

I still want your hands up on my body

You still make my heart beat fast, Ferrari

With me in the wave, but in the mornin’

[ìMiggy Dela Rosa]

Can I be honest?

I still want your hands up on my body

You still make my heart beat fast, Ferrari

With me in the wave, but in the mornin’

Do you still want me?

James Hype, Miggy Dela Rosa feat. Lazza, Ferrari, Traduzione canzone

[Miggy Dela Rosa]

Posso essere onesto?

Voglio ancora le tue mani sul mio corpo

Mi fai ancora battere forte il cuore, Ferrari

Con me nell’onda, ma al mattino

Mi vuoi ancora?

Posso essere onesto?

Voglio ancora le tue mani sul mio corpo

Mi fai ancora battere forte il cuore, Ferrari

Con me nell’onda, ma al mattino

Mi vuoi ancora?

[Lazza]

portami colomba

Non vedrò più la luce del sole (No)

Si è fermato il tempo sul mio Rolex (Tic-toc, tic-toc)

Pensa che non sia una mia impressione

Spiegami vieni (Spiegami vieni)

‘Rari (‘Rari), mille cavalli italiani (‘Liani)

Scordo di accendere i fari (No)

Corriamo via lastra luci blu

Oh-oh, mami (Mami), tocchiamo i trecento orari (Orari)

Mi volano via gli occhiali (Uoah)

E anche le tue nuove scarpe Gucci

[Miggy Dela Rosa]

Posso essere onesto?

Voglio ancora le tue mani sul mio corpo

Mi fai ancora battere forte il cuore, Ferrari

Con me nell’onda, ma al mattino

Mi vuoi ancora?

[Lazza]

Non scherzo (No)

Se la strada è curva, non sterzo (Skrrt)

Voglio due milioni o contesto (Ah)

Mi sembra un po’ fuori contesto, ah, ah

Onesto (Onesto), Zzala è patrimonio Unesco (Unesco)

Già che la tua vita è a puttane (Bleah)

Porta al matrimonio una escort, ah, ah, ah

Tempo fa, annullato come con il Pentothal

Oggi sai che cosa bolle in pentola

Sto correndo solo dietro ai soldi, fratello, vieni a Temple Run

Senza mai frenare su una Testarossa (No)

Ti do in pasto ai maiali come Testarossa, faccio un testacoda

Ti taglio le mani se mi dai l’incasso e c’è la cresta sopra

[Miggy Dela Rosa]

Posso essere onesto?

Voglio ancora le tue mani sul mio corpo

Mi fai ancora battere forte il cuore, Ferrari

Con me nell’onda, ma al mattino

Mi vuoi ancora?

[Lazza e Miggy Dela Rosa]

‘Sto mal di testa non se ne va

Ma sto con te se lo vuoi

Sfondo la sbarra del Telepass

Ai guai ci penso poi

Posso essere onesto?

Voglio ancora le tue mani sul mio corpo

Mi fai ancora battere forte il cuore, Ferrari

Con me nell’onda, ma al mattino

[Miggy Dela Rosa]

Posso essere onesto?

Voglio ancora le tue mani sul mio corpo

Mi fai ancora battere forte il cuore, Ferrari

Con me nell’onda, ma al mattino

Mi vuoi ancora?