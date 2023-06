Ferrara Sotto le Stelle 2023 si apre con un doppio concerto (già sold out da tempo) che è un atteso, imperdibile ritorno a casa, lì dove tutto è iniziato. Lunedì 12 e martedì 13 giugno nel Cortile del Castello Estense Vasco Brondi torna nel cuore della città che lo ha visto crescere e diventare uno dei grandi protagonisti della scena musicale indipendente italiana per riaccendere Le Luci della Centrale Elettrica, proprio sotto il cielo dove sono nate, e festeggiare i 15 anni dalla pubblicazione del primo album, Canzoni da spiaggia deturpata, uscito nel maggio 2008. Vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima, è un album epocale e per molti anche generazionale, che ha cambiato le regole del gioco. Ad aprire il concerto del 12 giugno, la musicalità eclettica e raffinata di Anna Carol, che dopo il brillante album di esordio Cinetica ha pubblicato da poco il nuovo singolo Colla.

Le luci della centrale elettrica è stato un progetto musicale di Vasco Brondi, nato proprio a Ferrara nel 2007 e conclusosi nel 2019. Questa sera, 12 giugno -e domani- verrà celebrato con un’anteprima nella città che ne ha visto la genesi.

Ecco le parole di Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, nel presentare la rassegna “Ferrara sotto le stelle 2023”:

“Ferrara sotto le stelle incontra quest’ anno la suggestiva cornice del cortile del Castello, in un ritorno alle origini, confermando la sua vocazione internazionale ele storiche collaborazioni, tra cui quella con Internazionale, e creando così un ampio calendario di eventi che abbraccerà tutta l’ estate, contribuendo ad attrarre pubblico e visitatori nel cuore della città, in una stagione che si preannuncia particolarmente ricca di iniziative, di vario genere”

Ferrara sotto le stelle 2023, Vasco Brondi in concerto

I biglietti per il concerto di Vasco Brondi sono sold out per le date di lunedì 12 e martedì 13 giugno 2023.