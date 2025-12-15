Fergie riabbraccia i Black Eyed Peas: reunion a sorpresa

La classifica dei gruppi più rimpianti, quelli che il pubblico del pop vorrebbe rivedere insieme dopo anni di assenza li vedeva al secondo posto alle spalle degli Oasis. Che dopo il trionfale tour appena concluso sono da considerare finalmente di nuovo riuniti, nella speranza di altri progetti. Dunque ora al comando della classifica dei gruppi più rimpianti e richiesti dal grande pubblico ci sono i Black Eyed Peas che nella loro formazione originale non tornano in concerto da moltissimi anni.

Di nuovo i Black Eyed Peas

Fergie si era temporaneamente separata dal gruppo dopo un lungo tour mondiale passato anche dall’Italia. Ma a parte una breve reunion nel 2018 per pubblicare un brano inedito e dare spazio a qualche comparsata televisiva, la cantante non si era mai riunita con i suoi vecchi compagni. Al punto che pur non rientrando nel gruppo originale, ma risultando sempre come guest, e dunque turnista, la band gira ormai da cinque anni con J. Rey Soul, cantante di presenza e talento che tuttavia il pubblico della band non ha mai accolto con particolare entusiasmo.

Probabilmente è anche per questo che da anni si parla di reunion della band, anche se Fergie, che a marzo ha compiuto 50 anni, ha ridotto qualsiasi apparizione pubblica e declina ogni domanda sulla band con un sorriso.

La clamorosa sorpresa di rivederla di nuovo pubblicamente insieme alla band è toccata a pochissimi fortunati durante una serata organizzata per celebrare i rispettivi compleanni. La band è salita sul palco per la prima volta dopo quasi otto anni nell’entusiasmo generale in un incontro definito… “una notte speciale, piena di amore”. E inevitabilmente il gesto ha acceso l’entusiasmo dei fan storici del gruppo.

Un addio rimasto sempre civile

Fergie aveva ufficializzato la sua uscita dai Black Eyed Peas nel 2018, scegliendo di concentrarsi sulla carriera solista e sulla maternità anche se per la verità dopo Double Dutchess (2017) non ha mai pubblicato nulla. Tuttavia in più occasioni, sia Fergie che gli altri membri della band avevano sottolineato come la separazione fosse avvenuta senza fratture personali, e questa reunion informale sembra confermarlo.

Inevitabilmente la loro esibizione, per quanto ridotta a una occasione speciale e celebrativa – J. Rey Soul era assente – ha scatenato moltissime illazioni su un ritorno in attività della band al completo e nella sua formazione più amata.

Il peso di una storia pop irripetibile

Con Fergie come voce centrale, i Black Eyed Peas hanno firmato una delle stagioni più riconoscibili del pop contemporaneo, tra album come Elephunk e The E.N.D. e singoli diventati onnipresenti come Where Is the Love?, Boom Boom Pow e soprattutto I Gotta Feeling. Proprio per questo, anche una semplice cena tra ex compagni di band assume un significato che va oltre il gossip.

Al momento non ci sono indicazioni su un ritorno musicale condiviso, e la reunion resta legata a un contesto privato e celebrativo. Ma l’immagine di Fergie di nuovo accanto ai Black Eyed Peas basta a riaccendere l’immaginario di un’epoca e a ricordare quanto quel progetto abbia inciso sulla cultura pop globale. A volte, per far parlare di sé, non serve un nuovo singolo: basta una foto, e una storia che il pubblico non ha mai davvero dimenticato.