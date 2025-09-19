Feltham inaugura il giardino botanico dedicato a Freddie Mercury | Le rose gialle del cantante dei Queen

È una rosa gialla molto brillante, con delicate sfumature sul bordo dei petali che sbocciano verso il rosa e il color albicocca. Una variazione della rosa gialla tea più classica che Freddy Mercury amava molto coltivare nel suo giardino di Garden Lodge, la splendida villa a due passi da Hyde Park dove ha vissuto ed è morto. Oggi quella rosa si chiama Freddy Mercury.

Il giardino di Freddy Mercury

È lei la grande protagonista di un giardino commemorativo inaugurato a Feltham, certo non una delle zone residenziali più lussuose di Londra. È qui che Freddy viveva insieme ai genitori e alla sorella Kashmira fino a quando il cantante non si trasferì in centro, insieme alla sua prima fidanzata di allora, Mary Austin. Il roseto campeggia al centro del Freddy Mercury Memorial Garden inaugurato proprio da Kashmira e da Brian May.

Il progetto rientra nel piano di rigenerazione locale e mette insieme memoria pop, sostenibilità e servizi per i residenti. Tra i dettagli più simbolici oltre alle rose Freddie Mercury uno splendido ciliegio giapponese di varietà Sakura acquistato grazie a una raccolta fondi di 185 fan giapponesi.

Un luogo per incontrarsi

Il giardino ruota attorno a una piccola Green Eco Cabin, una struttura polifunzionale in legno che diventerà hub per attività di quartiere: laboratori di giardinaggio, doposcuola, mostre ed eventi. La gestione è affidata ai Friends of Feltham Green, una charity locale che già cura la manutenzione dell’area.

L’intervento è stato finanziato pubblicamente anche con alcune donazioni private di fan del cantante con l’obiettivo di trasformare uno spazio in passato molto degradato e oggi poco frequentato, in un’area “sicura e vibrante” per famiglie e associazioni.

Feltham è il luogo dove Mercury ha vissuto da ragazzo, frequentando la palestra locale e le scuole dell’obbligo a poca distanza dalla casa di Brian May. Da qui partiva ogni giorno per andare a lavorare all’aeroporto, che è poco distante. E qui c’è la prima sala prova dove i Queen, che ancora si chiamavano Smile, incisero il demo della loro prima canzone, Doing All Right. Di lì a poco avrebbero cambiato nome e inciso Sheer Heart Attack, il primo 45 giri di una carriera straordinaria.

Queen, proudly based in Feltham

A Feltham la band è un vero e proprio simbolo. C’è il Queen Pub, la Queen Library, il Queen Bookstore: ma al posto dello stemma degli Windsor – obbligatorio quando si tira in ballo la famiglia reale – c’è il logo dei Queen che sintetizza i quattro segni zodiacali dei fondatori della band, il cancro, due leoni e le fate a rappresentare il segno della Vergine, quello di Freddie Mercury che il 9 settembre scorso avrebbe compiuto 79 anni.

La cittadina ha omaggiato la band con una stella commemorativa e una placca a Feltham Green ma con il parco e il nuovo giardino il progetto è più ambizioso.

Da Garden Lodge a Feltham Green

Se fino a un paio di anni fa la porta di ingresso di Garden Lodge era il punto di riferimento per migliaia di fan che desideravano scattare una foto nel luogo della memoria legato a Mercury, oggi Feltham Green può diventare un punto di riferimento importante. Soprattutto da quando la vecchia casa del cantante, conservata come lui l’aveva lasciata per quasi trent’anni, è stata sgomberata e messa in vendita.