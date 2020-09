Vin Diesel ha videochattato con Kelly Clarkson nel suo show tv, giovedì, da uno studio di registrazione per presentare in anteprima il suo singolo di debutto “Feel Like I Do” in collaborazione con Kygo.

“Feel Like I Do” è il primo singolo da solista della star del cinema d’azione e, secondo Diesel, la prima canzone dell’etichetta discografica di Kygo, Palm Tree Records. E il brano tropical house è perfetto da ascoltare con le palme che ondeggiano al vento.

Ecco le parole dell’attore:

“Kelly, sono così onorato di poter far debuttare la mia musica nel tuo spettacolo, perché tu, da quando hai vinto American Idol, da allora e fino ad oggi, in qualche modo hai mantenuto il tuo autenticità, sono fortunato che in un anno in cui sarei normalmente sul set di un film, … ho un altro sbocco creativo “.

Cliccando qui potete ascoltare il pezzo, a seguire testo e traduzione.

Vin Diesel, Feel like I do, Lyrics

[Intro]

You feel like I do

[Verse 1]

Who goes out on a

Tuesday night in this town

Bar’s too quiet and the

Cover band is too loud

Step outside, I’m a-

-bout to leave when you are

Right on by and I’ll just

Freeze

[Bridge]

All of the times you tried to find

Someone that hit me like you

And I’m not the type who likes to rush in

But I want to

[Chorus]

I don’t know you

But it feels like I do

And I was frozen

When you walked in the room

‘Cause every single word

It just makes my stomach turn

‘Cause I don’t know you

But it feels like I do (Feels like I do)

[Verse 2]

Close and tight and we

Spent all night talkin’

You and I, just

One more thing I want to

Be that guy, tell you

How I feel it every

Single time and just

Freeze

[Bridge]

All of the times you tried to find

Someone that hit me like you

And I’m not the type who likes to rush in

But I want to

[Chorus]

I don’t know you

But it feels like I do

And I was frozen

When you walked in the room

‘Cause every single word

It just makes my stomach turn

‘Cause I don’t know you

But it feels like I do (Feels like I do)

[Chorus]

I don’t know you

But it feels like I do

And I was frozen

When you walked in the room

‘Cause every single word

It just makes my stomach turn

‘Cause I don’t know you

But it feels like I do (Feels like I do)

Vin Diesel, Feel like I do, Traduzione

Ti senti come me

Chi esce un

Martedì sera in questa città

Il bar è troppo tranquillo e

La cover band è troppo rumorosa

Esco, io sono sto per andarmene quando sarai tu

Avanti e io mi limiterò

a congelare

Tutte le volte che ho provato a trovare

Qualcuno che mi ha colpito come te

E non sono il tipo a cui piace precipitarsi

Ma voglio



Io non ti conosco

Ma mi sembra di sì

Ed ero congelato

Quando sei entrato nella stanza

Perché ogni singola parola

Mi fa solo girare lo stomaco

Perché non ti conosco

Ma mi sento come se fossi (mi sento come se fossi)

Vicino e stretto e noi

Ho passato tutta la notte a parlare

Tu ed io, solo

Un’altra cosa che voglio

Sarò quel ragazzo, te lo dico

Come lo sento ogni volta

Solo una volta e solo

Congelare

Tutte le volte che ho provato a trovare

Qualcuno che mi ha colpito come te

E non sono il tipo a cui piace precipitarsi

Ma voglio



Io non ti conosco

Ma mi sembra di sì

Ed ero congelato

Quando sei entrato nella stanza

Perché ogni singola parola

Mi fa solo girare lo stomaco

Perché non ti conosco

Ma mi sento come se fossi (mi sento come se fossi)

Io non ti conosco

Ma mi sembra di sì

Ed ero congelato

Quando sei entrato nella stanza

Perché ogni singola parola

Mi fa solo girare lo stomaco

Perché non ti conosco

Ma mi sento come se fossi (mi sento come se fossi)