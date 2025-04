Fedez spoilera la sua nuova canzone: nuova frecciatina alla Ferragni?

Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo Fedez sembrava aver intrapreso un percorso diverso rispetto a quello vissuto nell’ultimo anno, dov’è stato più volte al centro dell’eco mediatico. Diverse le polemiche di cui è stato protagonista, la maggior parte legate soprattutto alla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Una rottura inaspettata che ha cambiato le dinamiche social dei due vip, abituati a raccontare ogni dettaglio del loro vissuto.

L’influencer ha poi dovuto affrontare i problemi economici originati dal Pandoro Gate, evento che ha messo in discussione le sue aziende. Lo scandalo le ha procurato oltre alle conseguenza legali anche un danno d’immagine rilevante a cui sta lavorando. A questo è poi subentrata la separazione, un annuncio che ha lasciato senza parole i fans. Da qui Fedez è stato più volte protagonista sui social: dal dissing con Tony Effe, all’accuse di Fabrizio Corona, fino alla rivelazione di essere innamorato di Angela Montini, considerata oggi l’ex amante.

Tutte dinamiche che hanno accentuato la personalità decisamente eccentrica dell’artista. A Sanremo Fedez con Battito ha conquistato le prime posizioni e il brano si è rivelato un successo. In diverse interviste ha poi dichiarato di volersi concentrare sulla musica e di volersi allontanare da ogni polemica. Eppure nonostante il suo desiderio di ridimensionare la sua presenza social il cantante in questi giorni è tornato a far parlare di se.

Fedez, nuovo attacco all’ex Chiara Ferragni?

Il rapper ha recentemente pubblicato un video dove spoilera alcune strofe del suo nuovo singolo. Il testo appare una critica al lusso e secondo alcuni rumors le affermazioni sarebbero rivolte proprio all’ex moglie, solita ostentare oggetti di griffe famose e decisamente molto costosi. Ovviamente la rete ha subito reagito e ha commentato le immagini condivise dal rapper, dando vita ad una serie di commenti sopra le righe.

Nel 2016 in Vorrei ma non posto Fedez citava proprio la nota influencer che all’epoca era all’apice della sua affermazione internazionale. Il cantante metteva in evidenza proprio la sua ostentazione citando il suo cane e il papillon di Vuitton che portava. La canzone fu galeotta e da quel momento i due ebbero i primi contatti social. Il primo incontro e la nascita del loro amore sono di dominio pubblico e noti a tutti. Ora però Fedez sembra voler puntare il dito ancora una volta contro l’ex moglie, con cui a quanto pare i rapporti oggi sono limitati alla gestione dei figli.

Il testo della nuova canzone di Fedez: citati Cartier, Hermes e Loro Piana

Le prime barre del testo della nuova canzone di Fedez citano Cartier, ma anche Hermes, Zara e Loro Piana, e sembrano essere una critica al lusso eccessivo. Sono parole dirette e decisamente accusatorie, anche se non è chiaro a chi siano rivolte. E’ possibile che l’artista volesse dare vita ad un nuovo dissing, ma ad oggi non ha ricevuto risposta visto che il destinatario non è palese.

I brand citati sono tra i preferiti di Chiara Ferragni di conseguenza è possibile che Fedez stia parlando proprio con l’ex moglie. Eppure diversi utenti sono certi che il cantante stia citando la Montini. E’ possibile poi che il riferimento sia rivolto anche a Taylor Mega che ha sempre giustificato il lusso sfrenato.

Per ora Fedez non ha rilasciato nessuna dichiarazione, mentre l’influencer non ha risposto e ha scelto di evitare di alimentare le polemiche. Una cosa è certa il rapper è riuscito ancora una volta ad avere l’attenzione mediatica, cosa decisamente utili a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo.