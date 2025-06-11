Fedez: lutto per il rapper: l’annuncio

Fedez, lutto per l’artista lombardo. Il suo triste annuncio sui Social.Lo ha annunciato da pochi minuti, condividendo un contenuto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. E mentre si mormora della sua possibile liason con la collega Clara, arriva la tristissima notizia che sta facendo il giro del Web e delle radio.Leì, l’amatissima nonna Luciana, non

Fedez, lutto per l’artista lombardo. Il suo triste annuncio sui Social.

Lo ha annunciato da pochi minuti, condividendo un contenuto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. E mentre si mormora della sua possibile liason con la collega Clara, arriva la tristissima notizia che sta facendo il giro del Web e delle radio.

Leì, l’amatissima nonna Luciana, non c’è più. E’ anche apparsa più volte nella serie The Ferragnez, disponibile in esclusiva su Amazon Prime. Il rapper e producer, nonché giudice in passato per X Factor Italia. ha sempre ribadito nel corso di varie interviste il grande amore che provava per lei e il grande legame che li ha legati fin da quando era piccolo.

La donna, che all’anagrafe faceva Voltolini, era anche lei presente sui Social con la definizione di “Nonna Digitale”. Era anche lei molto seguita non solo per il fatto di essere la nonna adorata di Fedez ma anche per la sua grande simpatia e per quel che sorriso che l’ha sempre contraddistinta.

Ha pubblicato svariate fotografie e contenuti vari, soprattutto in compagnia del nipote e dei figli di lui, i piccoli Leone e Vittoria. Lo ha fatto fino al 20222 quando aveva condiviso il suo ultimo post. In esso la si vedeva impegnata a festeggiare 91 anni. Si è spenta oggi a 94 lasciando un grande vuoto, oltre che infinito dolore, nei cuori della famiglia Lucia.

Le parole del rapper per ricordare la nonna

” Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua Famiglia”, questa la semplice didascalia scritta da Federico per ricordare la parente che ha mostrato in una serie di scatti, compreso uno dove era intenta a giocare a carte, sua grande passione, così come i tarocchi. La donna predisse anche il secondo posto del nipote al Festival di Sanremo. Lo scatto in questione, appartenente a un momento privato, il rapper lo ha anche ripreso in una Storia Instagram rivolgendo alla nonna, sempre tanto presente e dolce, un tenero pensiero, chiamandola con il diminutivo di Ciana.

Ad unirsi al dolore tanti amici, fan del cantante ma anche colleghi e personaggi appartenenti al mondo dello Spettacolo.