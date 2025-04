Fedez, le nuove frecciatine del rapper: “Pensavo fosse amore…”

Fedez non riesce a staccarsi dalla visibilità del gossip a cui continua dare spunti molto interessanti. Ma soprattutto pare sia di nuovo alle prese con un nuovo dissing che ha immediatamente catalizzato l’attenzione dei fan. Il rapper in queste ultime ore ha condiviso una strofa inedita, piena di frecciatine e doppi sensi, in una storia su Instagram.

Quello che apparentemente emerge è la sua situazione sentimentale, che appare sempre molto turbolenta. Almeno da quando ha divorziato da Chiara Ferragni. Dopo le prime indiscrezioni sul suo innamoramento nei confronti di un’altra donna che lo avrebbe travolto (secondo il gossip di Fabrizio Corona) ancor prima di sposare l’imprenditrice digitale, Federico Lucia appare ormai agli occhi del pubblico come un uomo che affascina fortemente le donne e che queste ultime spesso lo fanno anche soffrire.

In queste ultime ore le indiscrezioni parlano anche di un presunto flirt tra lui e Clara. I due si sono conosciuti durante la recente edizione del Festival di Sanremo e pare che tra loro ci sia una bella sintonia. Tuttavia non bisogna lasciarsi trasportare dal romanticismo: i due si stanno frequentando per questioni di lavoro, per una collaborazione che riguarda la prossima hit estiva.

Nuova dedica tagliente da parte di Fedez? A chi è rivolta?

Non c’è stato nessun annuncio ufficiale: è bastato un breve video girato in studio, in cui si vede il computer di Fedez con una sessione musicale aperta e in sottofondo una versione rivisitata del brano “Pensavo fosse amore e invece…”, pubblicato nel 2013 con Guè. Stavolta però sembrerebbe una nuova versione, più personale, forse pensata per essere cantata solo da Fedez.

Il focus del video è una strofa inedita pubblicata nella didascalia, che suona come un mix tra sarcasmo e rancore sentimentale:

“Mi hai detto che mi amavi e che sono un tesoro;

spero sia tuo nonno quello che ti ha pagato il volo;

hai la foto con Shiva, Sfera e Boro Boro;

pensavo fosse amore invece era un lavoro.

Vai sempre a Dubai ma non importi petrolio;

in camera hai la foto dell’ex moglie di Soros;

prima di darmi un bacio usa il Collutorio;

pensavo fosse amore invece era un lavoro“.

La strofa si presta a molte interpretazioni. Alcuni fan leggono tra le righe un riferimento alla presunta amante Angelica Montini, con cui Fedez sarebbe stato legato dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Anche se non ci sono conferme ufficiali, il contenuto e il tono della strofa richiamano l’esibizione sanremese di “Bella Stronza”, dove Fedez aveva già aggiunto versi taglienti e molto personali, lasciando intendere che si trattasse di una dedica non casuale.

Questa nuova uscita sembra andare ancora oltre, con un tono più crudo e diretto. Il titolo della canzone, che richiama il film di Massimo Troisi, diventa simbolico: “Pensavo fosse amore invece era un lavoro” appare come una riflessione amara sulle relazioni costruite sull’apparenza e sull’interesse, dove il sentimento sembra solo una facciata patinata.