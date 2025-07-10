Fedez frecciatina a Luis Sal: “A Muschio Selvaggio facevo tutto io”. Scoppia la polemica

“Pulp Podcast chiude i battenti”, o almeno così ha voluto far credere Fedez nell’ultima puntata, ma dietro c’è tutta un’altra storia.

Sembra quasi di guardare un gioco di prestigio, quel titolo e quella copertina tristi che annunciavano una chiusura definitiva. Invece, non è nulla di più drammatico: Fedez e Davide Marra hanno voluto sottolineare la fine della prima stagione di Pulp Podcast, per poi confermare che il format tornerà – ricaricato e potenziato, con contenuti esclusivi per gli abbonati durante luglio e agosto.

Dunque, niente addio: solo un cambio di ritmo, un’interruzione voluta, un pausa estiva che porta in realtà un annuncio ben più dinamico. E proprio all’inizio di questa “presunta chiusura” è sbucata la classica gaffe alla Fedez, quella che trasforma un momento serio in qualcosa di quasi comico.

Fedez lapsus freudiano per lui ma è polemica

“Volevamo tirare le somme di questa prima stagione di Muschio…”, ha detto, correggendosi quasi subito, ma senza trattenere una risata spontanea. Un lapsus che vale più di mille spiegazioni, perché fa capire due cose: primo, che Muschio Selvaggio, il podcast che il rapper conduceva con Luis Sal fino al 2023, rimane un capitolo vivo nella sua mente; secondo, che dietro tutto questo c’è ancora una battaglia – legale, professionale, emotiva – mai chiusa del tutto.

E infatti proprio la gaffe, apparentemente innocente, ha lasciato spazio a una stoccata ben chiara nei confronti di Luis Sal. Fedez ha ringraziato Marra sottolineando che, stavolta, “non era tutto sulle sue spalle”, a differenza dell’esperienza di Muschio Selvaggio, dove, secondo lui, doveva sobbarcarsi pressoché tutto da solo.

Una frecciatina sottile, ma evidente, che riporta l’attenzione sulla frattura che ha portato alla scissione del duo. Dietro a tutto questo, c’è anche un progetto ambizioso: rendersi indipendenti dai grandi media e dalle logiche pubblicitarie tradizionali. Da settembre, Pulp Podcast offrirà agli abbonati contenuti esclusivi, un modello che punta a diversificare le entrate e a sostenere una libertà editoriale “senza padroni”.

Ma non è solo una scelta di marketing o di immagine: è anche una risposta concreta alla montagna di querele che, parola di Fedez, “sono arrivate per alcune puntate”. Insomma, se da fuori sembrava una chiusura definitiva, dentro la prima stagione hanno tirato fuori l’anima vera di Pulp: confronto brillante, momenti di leggerezza, passione per i temi trattati e un approccio narrativo originale . Il mix tra cultura pop, cronaca e approfondimento è stato confermato in questa “ultima” puntata dagli stessi protagonisti: la pausa servirà forse a far ricaricare, ma anche a rafforzare una proposta editoriale che vuole distinguersi.

La gaffe, va detto, è stata un colpo di classe: un’uscita genuina, che a modo suo sdrammatizza il clima. E poi la frecciatina a Luis Sal, un richiamo a un pezzo di storia del podcasting italiano, un segnale che qualcosa, tra loro, si è rotto. Ma quel che conta davvero, per Fedez e Marra, è ripartire più forti, più indipendenti, con una community pronta a seguirli insieme agli abbonati a cui riserveranno contenuti extra.

Alla fine, la domanda resta: Pulp Podcast chiude davvero? No, semmai transita. Si evolve. Mette a fuoco le sue priorità, chiede un rapporto più diretto col pubblico e si prepara a tornare ricaricato. E quella gaffe, voluta o no, racconta molto più di un semplice errore: racconta umanità, memoria e soprattutto la voglia di fare sul serio, anche a costo di mettere tutto in discussione.