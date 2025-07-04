Fedez, arriva la decisione sui figli

Fedez ha rivelato com’è cambiato il suo rapporto con Leone e Vittoria dopo la separazione, e ha reso nota quale decisione ha preso sui figli.

Artista eclettico e versatile con un vasto seguito di fan, Fedez è anche un personaggio social accreditato. Ha tantissimi followers che apprezzano la sua musica, ma anche il modo di gestire l’immagine in rete. Negli ultimi anni è stato spesso al centro del gossip, di lui si è detto di tutto e di più soprattutto dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Una separazione decisamente rumorosa e difficile anche per le due parti interessate. Oggi i due sono distanti e condividono solo l’amore per il loro figli: Leone e Vittoria sono due bambini cresciuti sotto i riflettori, che dopo la rottura dei genitori sono appari sempre meno sui social.

Nel corso della video intervista realizzata dal tiktoker Gabriele Vagnato, Fedez si è raccontato in modo diretto e sincero e ha cercato di smentire tutte quella serie di pettegolezzi di cui è protagonista. In primis ha smentito di avere una relazione con Clara, con cui ha un rapporto sincero. I due hanno appena realizzato un singolo insieme, ma fra loro non c’è altro che una bella amicizia anche se sono stati paparazzati più volte insieme. Inoltre secondo alcuni voci accreditati l’ex volto di Mare Fuori avrebbe rotto con il suo storico fidanzato qualche settimana fa.

Tutte coincidenze che hanno alimentato i sospetti di una liason, sospetti che sia Fedez che Clara hanno smentito. Il cantante ha poi parlato del rapporto che ha con i figli e come sono cambiate le cose dopo la separazione: “Ho dei giorni prestabiliti per vederli. Ma come a tutto ci si deve abituare, sia io che i bimbi. Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione”, ha dichiarato l’artista riconoscendo all’ex moglie il merito di non porgli nessuno ostacolo nel stare con i bambini.

Fedez: “Ti piange il cuore, non è semplice”

Il rapper ha poi confessato che spiegare a due bambini il perché mamma e papà non sono più una coppia è stato straziante e molto difficile: “Ci hanno chiesto il perché… Abbiamo spiegato. Ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare. Ho chiesto consigli su come fare. Anche se ci si separa si rimane una famiglia.”

Fedez ha poi rivelato di aver preso una decisione importante sui figli. Visto che il tempo che trascorrono insieme è a volte limitato ha scelto di stare solo con loro e di non avere tate, l’unica persona che può aiutarlo è il padre: “L’unica decisione che ho preso è di non avere le tate e far sì che mio padre fosse la persona che mi aiutava principalmente… Il che significa avere a 35 anni tuo padre sempre in casa”. Il cantante poi non ha negato di viziarli: difficilmente gli dice di no.

L’uso della marjuana e in farmaci

Oggi Fedez è sicuramente più sereno di qualche mese fa, e ha trovato il giusto equilibrio anche per quanto riguarda i farmaci. L’artista ha affermato di fare uso di marjuana e di aver eliminato tutti gli altri medicinali: “Prendevo un farmaco che mi dava uno specifico effetto collaterale. L’unica cosa che riusciva a farmelo passare era la marijuana.

Poi ho eliminato tutti i farmaci e ho tenuto solo la marijuana, cosa che non consiglio. Mi aiuta a stoppare i pensieri”. Il cantante ci tiene a sottolineare che la sua è un’abitudine non sana e non va presa come esempio.