Federico Zampaglione, età, successi, moglie, dove vive, tutto sul frontman dei Tiromancino

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere un suo post, quanti anni ha il cantante, chi è la sua compagna: tutto quello che si deve sapere

Dopo il suo post il frontman dei Tiromancino è al centro più che mai dell’attenzione mediatica, la sua pubblicazione è stata un vero terremoto nel mondo della musica. Zampaglione qualche giorno fa ha deciso di pubblicare sui social un lungo post – in cui finge una conversazione – in cui spiega come funzionerebbe “il sistema concerti” e quello dei “sold-out”, che si registrano sempre più frequentemente.

Ma cosa sappiamo su Federico Zampaglione? Dall’età all’attuale moglie, dove vive, chi sono i figli, quanti anni ha, insomma tutto quello che si deve sapere sul frontman dei Tiromancino, che ha infiammato il business dei concerti.

Federico Zampaglione, chi è la moglie e dove vive

Classe 1968, Zampaglione oggi ha 58 anni, che si porta magnificamente bene. Protagonista del panorama musicale italiano – negli ultimi giorni ancora di più per via del sopracitato post – qualche anno fa, precisamente nel 2021, ha sposato la sua compagna, l’attrice Giglia Marra, che ha 13 anni in meno di lui. Il loro pare essere stato un vero e proprio colpo di fulmine, sembra infatti che si siano conosciuti all’interno di un locale di Roma, in seguito a un’esibizione di lui in un locale.

La bella attrice era lì con un’amica e ha chiesto al cantante di poter scattare una foto ricordo ed è così che ci sarebbe stata la scintilla. La coppia è affiatatissima e la si vede spesso in eventi pubblici assieme. Il frontman di Tiromancino è stato legato per molti anni anche ad un’altra attrice, Claudia Gerini, dalla quale ha avuto la sua unica figlia, Linda, nata nel 2009. Il cantante ha una bellissima casa a Roma, dove vive con la sua attuale compagna.

Appassionato di musica fin da bambino, Federico Zampaglione ha iniziato la sua carriera nel lontano 1989 fondando il famoso gruppo dei Tiromancino. Una band che ha raggiunto il suo successo grazie all’album La descrizione di un attimo, conb, che è stato tra le colonne sonore del film Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek. Essendosi occupato sempre dei video clip delle canzoni del gruppo, Zampaglione si avvicina anche all’arte cinematografica e nel 2007 è uscito il suo primo film – in cui ha scritto sceneggiatura e diretto la regia – Nero bifamiliare. Ma ci sono altri film all’attivo del famoso cantante, Shadow nel 2010, Tulpa – Perdizioni mortali nel 2012 e Morrison nel 2021.

Negli anni il cantante dei Tiromancino ha collezionato moltissimi successi musicali e nel 2022, viste le sue competenze nel mondo della musica, ha partecipato come tutor nel programma The Band. In queste ultime settimane si sta parlando molto della denuncia che ha deciso di fare Federico Zampaglione, quella in cui praticamente – in modo non tanto velato – spiega il meccanismo che ci sarebbe dietro quelli che lui definisce i “finti sold-out” di un concerto.