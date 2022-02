Farfalle è il brano con il quale Sangiovanni parteciperà al Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda su Rai 1, dal 1° al 5 febbraio, in prima serata.

Sangiovanni, Farfalle: autori e produttori

La canzone porta la firma di Sangiovanni, Alessandro La Cava e Zef ed è prodotta da Zef ed ITACA, team di produzione di Merk & Kremont.

Farfalle è una canzone che “non ha genere”, stando alle dichiarazioni di Sangiovanni pubblicate su RaiPlay, ed è un brano uptempo con “delle belle sonorità”.

Sangiovanni, Farfalle: significato canzone

Nel testo della canzone, Sangiovanni descrive tutti gli aspetti di un amore nella sua quotidianità: una casa da condividere in coppia, le piccole cose come i magneti sul frigorifero o i momenti trascorsi insieme con le tapparelle chiuse, come per difendersi dal mondo e dalle difficoltà della vita.

Su Rai Play, il cantante vicentino ha descritto Farfalle come un brano che “parla del ritorno alla normalità, del prendere aria, di avere un rapporto sano che ti permette di respirare aria pulita e ossigeno”.

Sangiovanni: Amici 21

Il cantante 19enne è arrivato a Sanremo grazie alla sua partecipazione ad Amici 21, il talent show condotto da Maria De Filippi, al termine del quale è arrivato al secondo posto, dietro la ballerina Giulia Stabile, sua fidanzata a cui è sicuramente dedicato il brano di Sanremo 2022.

Al Festival di Sanremo, c’è un altro cantante proveniente dalla ventunesima edizione di Amici ossia Aka 7even.

Durante e dopo Amici, Sangiovanni ha pubblicato una serie di singoli di successo tra i quali Malibu, tormentone della scorsa estate, che è stato certificato Disco di Platino ben 7 volte.

Farfalle: testo canzone

Farfalle: video ufficiale

