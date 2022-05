Farfalle, Michele Merlo: testo, video, significato della canzone

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Verissimo’, in onda, ieri, sabato 21 maggio 2022, Domenico, papà di Michele Merlo ha fatto ascoltare, per la prima volta, ‘Farfalle’, l’ultima canzone del figlio prima della morte.

E’ papà Domenico, proprio nel salotto di Silvia Toffanin, a spiegare il significato della canzone:

E’ quasi una richiesta d’aiuto, non la so bene interpretare. E’ un urlo di denuncia.

Ecco parte del testo di ‘Farfalle’

Quanto costa essere fragile in sta vita

lo pago a caro prezzo

io conto le sconfitte sulle dita

conto quegli amici

di cui ricordo soltanto il viso

conto le giornate a ricordarmi

come è fatto un sorriso

ma è dentro un pugno

che io tengo questo sogno

è fatto di carta ma sa spostare tutto il mondo

adesso gridano il mio nome.

un romantico ribelle

fanno uscire dai miei tagli centinaia di farfalle

Dimmi come si fa

ad arrivare in fondo al grand finale

come si fa

e non possiamo piangere che ci vedono

siamo farfalle

ma ci crediamo elefanti

non siete stanchi

di credevi supereroi

di credevi supereroi

Non possiamo essere sempre

la parte migliore di noi

in questa lacrima che scende non so nuotare

Dimmi come si fa

ad arrivare in fondo al grand finale

come si fa

e non possiamo piangere che ci vedono

siamo farfalle

ma ci crediamo elefanti

non siete stanchi

di credevi supereroi

di credevi supereroi

di credervi supereroi.