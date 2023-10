Appuntamento con i Fall Out Boy stasera, 20 ottobre 2023, al Forum di Assago di Milano, con una nuova data del loro tour. Nati artisticamente nel 2001, la band è composta dal cantante e chitarrista Patrick Stump, dal bassista Pete Wentz, dal batterista Andy Hurley e dal chitarrista Joe Trohman. Il loro album di debutto, Take This to Your Grave (2003), divenne un successo underground e aiutò la band a farsi immediatamente un nome.

L’ultimo disco del gruppo è “So Much (for) Stardust“, pubblicato il 24 marzo 2023, anticipato dal singolo principale dall’album, “Love from the Other Side”, disponibile dal 18 gennaio scorso. In America è arrivato al sesto posto della Billboard 200.

A seguire la scaletta del concerto dei Fall Out Boy al Forum di Assago a Milano e le informazioni sui biglietti.

Fall Out Boy, Milano, la scaletta del concerto, 20 ottobre 2023

Ecco la scaletta del concerto che inizierà alle 21 al Forum di Assago.

Love From the Other Side

The Phoenix

Sugar, We’re Goin Down

Uma Thurman

A Little Less Sixteen Candles, a Little More “Touch Me”

Dead on Arrival

Grand Theft Autumn/Where Is Your Boy

Calm Before the Storm

This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race

Disloyal Order of Water Buffaloes

Heaven, Iowa

Hum Hallelujah

Headfirst Slide Into Cooperstown on a Bad Bet

Fake Out

I’m Like a Lawyer With the Way I’m Always Trying to Get You Off (Me & You)

Don’t Stop Believin’ (Journey cover)

Save Rock and Roll

Baby Annihilation

Crazy Train (Ozzy Osbourne cover)

Dance, Dance

Hold Me Like a Grudge

G.I.N.A.S.F.S. (Magic 8 Ball Song)

My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up)

Thnks fr th Mmrs

Centuries

Saturday

Fall Out Boy, Milano, biglietti del concerto, 20 ottobre 2023

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto dei Fall Out Boy a Milano, al Forum di Assago, in programma venerdì 20 ottobre 2023. Si parte dai 43.70 per il 2 anello numerato fino ai 75.90 per il Parterre in Piedi. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.