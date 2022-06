Faccio da me, Tancredi e Rettore: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Faccio da me’, il nuovo singolo di Tancredi e Rettore, uscito venerdì 10 giugno 2022.

Il brano, con il carattere della disco music, reinterpretato ai giorni nostri, è un inno all’emancipazione, alla libertà di vivere la sessualità come meglio si crede senza tabù, espresso con divertimento e senza malizia.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Faccio da me’.

E quando scende il sole

Io divento incandescente

Tu che mi cerchi ancora

Non mi togli dalla mente

Sale la luna e poi sale l’adrenalina

Si perde sempre in due se l’amore è un sfida

Facciamo pace

Spegni la luce

E sottovoce

Ti dico che

Se anche stavolta

Vuoi far la lotta

Per questa notte

Faccio da me

Faccio da me

Non c’è alternativa

Se la notte è trasgressiva ah

Svegli l’endorfine

Quando fai la ballerina ah

Non ho trucchi per rompere il ghiaccio

Tanto qua già si muore di caldo

Non mi dire che sto esagerando

Se

Sale la luna e poi sale l’adrenalina

Si perde sempre in due se l’amore è un sfida

Facciamo pace

Spegni la luce

E sottovoce

Ti dico che

Se anche stavolta

Vuoi far la lotta

Per questa notte

Faccio da me

Faccio da me

Faccio da me

Faccio per tre

Ballo la notte insieme a Chopin

Fallo anche te

Fallo per me

Due maledetti come Baudelaire

Faccio da me

Faccio per tre

Ballo la notte insieme a Chopin

Fallo anche te

Che tanto ti piace

Tanto ci piace

Tanto poi

Facciamo pace

Facciamo pace

Spegni la luce

E sottovoce

Ti dico che

Se anche stavolta

Vuoi far la lotta

Per questa notte

Faccio da me.