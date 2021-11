“Evil” è stato il secondo singolo estratto dal secondo album degli Interpol, Antics.

La canzone è arrivata alla posizione 24 della classifica americana.

Evil, video ufficiale

Il video della traccia mostra una marionetta chiamata “Norman” e si dice che sia stata visivamente ispirata a Christopher Walken. Potete recuperarlo cliccando qui.

Interpol, Evil, Testo canzone

Rosemary

Heaven restores you in life

You’re coming with me

Through the aging, the fearing, the strife

It’s the smiling on the package

It’s the faces in the sand

It’s the thought that moves you upwards

Embracing me with two hands

Right will take you places

Yeah, maybe to the beach

When your friends, they do come crying

Tell them now your pleasure’s set upon slow release

Hey, wait

Great smile

Sensitive to fate, not

Denial

But hey, who’s on trial?

It took a life span with no cell mate

The long way back

Sandy, why can’t we look the other way?

He speaks about travel

Yeah, we think about the land

We smart like all peoples

Feeling real tan

I could take you places

Do you need a new man?

Wipe the pollen from the faces

Make revision to a dream while you wait in the van

Hey, wait

Great smile

Sensitive to fate, not

Denial

But hey, who’s on trial?

It took a life span with no cell mate

By the long way back

Sandy, why can’t we look the other way?

You’re weightless, you are exotic

You need something for which to care

Sandy, why can’t we look the other way?

Leave some shards under the belly

Lay some grease inside my hand

It’s a sentimental jury

And the makings of a good plan

You’ve come to love me lightly

Yeah, you come to hold me tight

Is this motion everlasting

Or do shudders pass in the night?

Rosemary

Oh, heaven restores you in life

I spent a life span with no cell mate

The long way back

Sandy, why can’t we look the other way?

You’re weightless, semi-erotic

You need someone to take you there

Sandy, why can’t we look the other way?

Why can’t we just play the other game?

Why can’t we just look the other way?

Interpol, Evil, Significato canzone

Rosemary

Il paradiso ti ristora nella vita

tu vieni con me

Attraverso l’invecchiamento, la paura, il conflitto

È il sorriso sul pacco

Sono i volti nella sabbia

È il pensiero che ti muove verso l’alto

Abbracciami con due mani

ti porteremo in posti

Sì, forse in spiaggia

Quando i tuoi amici vengono piangendo

Dì loro ora che il tuo piacere è impostato sul rilascio lento

Hey aspetta

Grande sorriso

Sensibile al destino, no

Rifiuto

Ma ehi, chi è sotto processo?

Ci è voluta una vita senza compagno di cella

La lunga strada del ritorno

Sandy, perché non possiamo guardare dall’altra parte?

Lui parla di viaggi

Sì, pensiamo alla terra

Siamo intelligenti come tutti i popoli

Sensazione di vera abbronzatura

potrei portarti in posti

Hai bisogno di un uomo nuovo?

Pulisci il polline dalle facce

Fai revisione a un sogno mentre aspetti nel furgone

Hey aspetta

Grande sorriso

Sensibile al destino, no

Rifiuto

Ma ehi, chi è sotto processo?

Ci è voluta una vita senza compagno di cella

Per la lunga strada del ritorno

Sandy, perché non possiamo guardare dall’altra parte?

Sei senza peso, sei esotico

Hai bisogno di qualcosa di cui preoccuparti

Sandy, perché non possiamo guardare dall’altra parte?

Lascia dei frammenti sotto la pancia

Metti un po’ di grasso nella mia mano

È una giuria sentimentale

E gli ingredienti di un buon piano

Sei arrivato ad amarmi leggermente

Sì, vieni a stringermi forte

Questo movimento è eterno?

O passano i brividi nella notte?

Rosemary

Oh, il paradiso ti ristora nella vita

Ho passato una vita senza compagno di cella

La lunga strada del ritorno

Sandy, perché non possiamo guardare dall’altra parte?

Sei senza peso, semi-erotico

Hai bisogno di qualcuno che ti porti lì

Sandy, perché non possiamo guardare dall’altra parte?

Perché non possiamo semplicemente giocare all’altro gioco?

Perché non possiamo semplicemente guardare dall’altra parte?