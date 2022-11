Stasera, 10 novembre 2022, al Forum di Assago, si terrà l’unica data italiana degli Evanescence e dei Within Temptation. Un’occasione imperdibile per i fan, con i più grandi successi delle due band, insieme, dal vivo. A seguire potete leggere tutte le informazioni e anticipazioni sulla data live, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta del concerto.

Evanescence e Within Temptation, Milano, 10 novembre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto degli Evanescence e dei Within Temptation, a Milano, giovedì 10 novembre 2022. Si parte dai 57.50 euro del Secondo anello numerato fino ai 69 euro per il Parterre in piedi. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Evanescence e Within Temptation, Milano, 10 novembre 2022, Scaletta

Il concerto inizierà alle 20.20 e l’apertura porte è prevista per le 18.30. Qui sotto potete leggere la scaletta prevista per le due band.

Evanescence:

Broken Pieces Shine

Made of Stone

Take Cover

Going Under

Wasted on You

Lacrymosa

Lose Control / Part of Me / Never Go Back

Far From Heaven

Your Star

End of the Dream

Better Without You

Call Me When You’re Sober

Imaginary

Use My Voice

Blind Belief

My Immortal

Bring Me to Life

Within Temptation:

Intro (The Silent Force)

See Who I Am

In the Middle of the Night

Paradise (What About Us?)

Angels

Entertain You

Raise Your Banner

And We Run

Don’t Pray for Me

All I Need

The Reckoning

Supernova

Stairway to the Skies

Our Solemn Hour

Faster

Mother Earth

Forum di Assago, Milano, come arrivare in metro e con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.