Eurovision, le quote e i preferiti: chi vince

La finale dell’Eurovision Song Contest si terrà sabato 17 maggio 2025, quando tutti gli occhi saranno puntati sulla manifestazione musicale più attesa d’Europa. L’evento avrà luogo presso la St. Jakobshalle Arena di Basilea (Svizzera) e, prima della Grande Finale, i concorrenti si sfideranno in due semifinali. A rappresentare l’Italia c’è Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo, ma sul palco salirà anche Gabry Ponte in rappresentanza di San Marino e con il brano Tutta l’Italia, sigla della kermesse canora italiana tenutasi a febbraio 2025.

C’è intanto chi sta supponendo il nome del vincitore, mentre le statistiche annunciato i preferiti del pubblico. Ecco in quale posizione compare Lucio Corsi. I pronostici sono molto chiari.

Chi vincerà l’Eurovision secondo le previsioni

Secondo i pronostici lanciati da Sisal, a dominare le classifiche della manifestazione musicale sarà KAJ, artista emergente svedese che si presenterà con il brano Bara Bada Bastu e che ha dominato le scommesse a quota 3.25. La canzone è un mix di techno-pop e ironia, tanto che il suo sound ha conquistato il pubblico. Più in basso c’è invece la Francia, che si è presentata con Louane e Maman, ballata dedicata alle madri, arrivata a quota 6.00. In questo caso l’artista ricorda molto la sensibilità di Edith Piaf e la sua voce ha commosso il pubblico. Per la Finlandia arriva invece Erika Vikman e Ich Komme (quota 8.00), brano elettro-folk.

Tra i preferiti ci sono anche l’Estonia con Tommy Cash e la sua Espresso Macchiato (13.00), ma anche l’Austria con JJ, ex tenore dell’Opera di Vienna. Quest’ultimo si presenta con il brano Wasted Love (15.00), un mix di pop e musica classica. Israele porta invece in gara Yval Raphael con New day will rise, il cui testo è autobiografico e ha già fatto il giro della rete.

Lucio Corsi e la sua posizione all’Eurovision

Non ci sono invece buone notizie per la canzone italiana Volevo essere un duro di Lucio Corsi. Mentre a Sanremo il brano ha ottenuto un successo incredibile, all’Eurovision avrebbe per il momento ricevuto una quota 34.00. C’è da dire che il suo stile unisce rock, pop e sperimentazione, e che il cantante scrive testi molto profondi che raccontano fragilità umana ma anche ironia. L’artista è arrivato all’Eurovision dopo la scelta di Olly – vincitore del Festival di Sanremo 2025 con il brano Balorda Nostalgia – di rinunciare alla sua partecipazione alla kermesse. Il giovane cantante genovese si sta infatti dedicando ad altre attività musicali e alla sua tournée.