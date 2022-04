Estranei, Random e Villabanks: testo, video, significato della canzone

Esce, oggi, venerdì 29 aprile 2022, su tutte le piattaforme digitali, ‘Estranei’, il nuovo singolo di Random e Villbanks. Il brano è scritto da Umberto Odoguardi, Alessio Buongiorno e dallo stesso Emanuele Caso (vero nome di Random).

La canzone parla del ricordo di una relazione tra due persone che hanno condiviso tanto e ora non hanno più nulla che li leghi insieme, la malinconia per un amore che non ritornerà più.

A seguire, trovate il testo e cliccando sulla foto in basso il video con l’audio della canzone.

Mi vorrei dondolare

Tra i problemi tuoi

E le tue pare

Che cosa vuoi fare quando mi vedi poco

Ti salterei addosso

Ti strapperei i jeans

Sei così bella che quasi sembra un sogno

Non svegliatemi adesso io rimango qui

Come va?

Da quando siamo estranei

Mi manchi come il mare

Si dividono le strade

Ma noi non cambiano mai

Ti cerco anche sta notte

E cerco le risposte

Da darti e da dare

Cerco le risposte da darti

Son troppe le domande

Io so solo quando penso a te

Ovvero sempre

Sto ancora aspettando

Che torni a far caldo

Sta arrivando maggio

Qua sembra dicembre

Principessa Talia

Non vuoi mai essere in torto

Felina da come muove il suo corpo

E’ partita mi ha lasciato nel vuoto

Mi manchi come l’aria

Sembra che mi vuoi vedere morto

Mi hai lasciato chiuso fuori dalla porta

Ti amo anche se fai la strxxa

Come va?

Da quando siamo estranei

Mi manchi come il mare

Si dividono le strade

Ma noi non cambiano mai

Ti cerco anche sta notte

E cerco le risposte

Da darti e da dare

Sentimi

Gridare quanto siamo fragili

Siamo fatti di quei brividi

Se mi vuoi adesso vieni a prendermi

Come va?

Da quando siamo estranei

Mi manchi come il mare

Si dividono le strade

Ma noi non cambiano mai

Ti cerco anche sta notte

E cerco le risposte

Da darti e da dare.

Come va?

Da quando siamo estranei

Mi manchi come il mare

Si dividono le strade

Ma noi non cambiano mai

Ti cerco anche sta notte

E cerco le risposte

Da darti e da dare.