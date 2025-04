Espresso Macchiato, chi è Tommy Cash. Tutto sul rapper estone

Tommy Cash, l’autore di Espresso Macchiato, rappresenterà l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025: tutto sul rapper più discusso degli ultimi mesi.

Espresso Macchiato è tra i tormentoni degli ultimi mesi, brano realizzato e cantato da Tommy Cash, rapper che rappresenterà l’Estonia al prossimo Eurovision Song Contest. Il pezzo ha conquistato le hit di molti paesi del mondo grazie alle sue sonorità originali e un testo decisamente discutibile che ha alimentato alcune polemiche, soprattutto in Italia. Diversi i politici, i cantanti e gli esperti di cultura che hanno mostrato una certa indignazioni verso il brano. E’ stato anche chiesta la sua esclusione dalla manifestazione canora perché dipinge l’Italia e gli italiani in modo riduttivo: “tutta spaghetti, caffè e mafia”.

Tony Cash ha conquistato fama e popolarità dopo aver affrontato diverse avversità nella sua vita. Ma chi è il rapper estone. Classe 1991, Thomas Tammemets, vero nome dell’artista, è nato a Tallin pochi mesi dopo che l’Estonia aveva ottenuto l’indipendenza dalla Russia. Sin da piccolo rivela una certa predisposizione per l’arte e sviluppa diverse competenze multiculturali che lo portano a fare molte esperienze. Tra i 15 e i 17 anni frequenta una scuola di danza e poi di arte, e in entrambe manifesta il suo particolare egocentrismo.

In seguito si avvicina al rap, grazie alla musica di Coolio ed Eminem. Prima di affermarsi come artista ha fatto diversi lavori, ma è sempre stato licenziato. Tuttavia la sua passione per la musica non si è mai assopita. Nel 2014 ha pubblicato il primo album, Euroz Dollaz Yeniz, e nel 2018 il secondo, Yes. Vanta collaborazione importanti con artisti del calibro di Diplo, Imanbek, Salvatore Ganacci e grazie all’incontro con il finlandese Johannes Naukkarinen, è nato Espresso Macchiato.

Tommy Cash vita privata: è single?

Artista eccentrico, Tommy Cash è molto attivo sui social dove racconta soprattutto la sua quotidianità professionale. Della sua vita privata non si conoscono dettagli: non è infatti noto se sia single o meno. Tuttavia è un personaggio che ha destato la curiosità dell’opinione pubblica internazionale e che, con alcuni suoi discutibili atteggiamenti, ha ricevuto diverse critiche. In passato ha lavorato come modello e ha sfilato nei panni di un bambino con un ciuccio e nel 2024 ha vestito i panni di un senzatetto per Diesel.

Le sue scelte artistiche sono il prodotto delle influenze multiculturali apprese da bambino: da quelle russe e estoni, ma anche quella ucraina e kazake. Questo lo ha portato ad avere competenze linguistiche e musicali eccellenti che lo hanno aiutato ad affermarsi. Il suo estro, e una personalità egocentrica e fuori dagli schemi, hanno influito al suo successo internazionale.

Tutte le curiosità sul cantante di Espresso Macchiato

Il cantante estone è determinato a conquistare la vittorio all’Eurovision 2025, è certo di vincere e crede molto nel suo brano, Espresso Macchiato è una canzone originale nel suono e anche nel testo, anche se ha ricevuto diverse critiche. Cash non è laureato e non è andato oltre la scuola secondaria. Nel corso della sua carriera scolastica ha avuto diversi problemi di droga, e per questo è stato più volte espulso.

Secondo alcuni rumors, quando non è in viaggio per motivi di lavoro, vive ancora a Tallin. La scelta del suo nome d’arte è il frutto dell’esperienze negative vissute dall’artista nel corso della sua vita.