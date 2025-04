Esce Joking, il nuovo singolo di Lusaint

Dopo il successo planetario di Neon Lights, Lusaint debutta con un nuovo singolo, Joking, che conferma il talento della nota artista britannica. Joking anticipa l’uscita dell’EP The Apothecary, un lavoro a cui la cantante tiene particolarmente e dove ha messo tutta se stessa. La giovane è prossima anche ad esibirsi live in diversi eventi estivi, sarà sul palco del Parco Archeologico di Paestum il 17 agosto 2025 per cantare in un concerto che è destinato al sold out. Anche le date inglesi sono tutte piene e questo conferma l’interesse del pubblico verso questa cantante talentuosa e originale.

Lusaint, nome d’arte di Lucy Hopkins, è una giovane artista inglese, considerata una voce fuori dal comune poco incline alle sonorità omologate e spesso prodotte con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. La sua è una musica eclettica che mixa diversi stili: dal Blues, R&B, Jazz, Pop, Vintage. La stampa inglese e in parte quella internazionale l’ha definita un “caleidoscopio stilistico” unico nel suo genere e destinato ad un successo esplosivo. Del resto la sua presenza in rete ha ottenuto più di 60 milioni di stream in tutto il mondo e le ha conferito una notorietà impressionante che ha allertato anche gli addetti ai lavori, certi che la sua voce sarà parte del futuro musicale internazionale.

Originaria di Manchester, Lusaint ha debuttato online con la cover More Than Friends: il video è apparso in così tante ricerche che in breve si è conquistato il titolo di “canzone più shazammata in un solo giorno”. In Italia ha conquistato il mercato musicale con il brano Fool For You, ha poi ottenuto una particolare attenzione in Francia e in diverse capitali europee. L’uscita di Joking è attesa, in molti sono certi che il singolo confermerà il talento della cantante inglese.

Joking, il testo della canzone

Il testo di Joking è inteso e coinvolgente e anche le sonorità scelte non lasciano indifferente l’ascoltatore. Il brano tratta di un amore non sano a cui la protagonista si aggrappa consapevole che l’unica cosa giusta è lasciarlo andare via. Un brano strutturato, ma con una narrazione comune: “Joking parla delle parole non dette, dei momenti di dubbio, dell’afferrarsi a qualcosa perché familiare, anche quando senti di non essere riconosciuto come vorresti”, ha dichiarato Lusaint in una recente intervista.

L’artista si è anche detta entusiasta del lavoro svolto nel realizzare l’album in uscita e spera che i fan apprezzino l’impegno messo nel neo disco. Il singolo sarà anche accompagnato da un video, visibile in anteprima grazie ai visualiser. Lusaint non ha mai creduto alla possibilità di affermarsi come cantante, anche se è cresciuta con la musica di Ella Fitzgerald e Nina Simone di cui ha cantato le cover nei diversi locali inglesi. Poi nel 2019 c’ è stato il punto di svolta e oggi è tra le artiste internazionali più promettenti.

Lusaint confessa: “É un sogno diventato realtà”

In una recente intervista rilasciata a Skytg24, Lusaint ha parlato dei suoi progetti musicali, ma anche dell’emozione nel sapere che tante gente ascolta la sua musica. Oggi il suo sogno è diventato realtà e non le sembra vero di aver raggiunto un traguardo così ambito: “É qualcosa che ho sempre sognato che sta diventando realtà. Quando ho iniziato a scrivere la mia musica, componevo solo con la chitarra, anche se la mia idea è sempre stata di portare in studio i brani e farli crescere, anche grazie a una band. E così è successo…”

Lusaint ha poi ammesso di riuscire a mettere in musica esperienze negative e trasformarle in qualcosa di positivo, un pregio che rende le sue canzoni più attuali e contemporanee: “Lo faccio spesso nella mia scrittura: scrivo quasi ogni giorno, ma ci sono periodi in cui sono oggettivamente più creativa e do vita a molte canzoni che ho in mente. “