Eros Ramazzotti, Una storia importante: il nuovo album, La Aurora con Alicia Keys e il filo che lo lega alla figlia

Quella di Una storia importante non è solo il titolo della canzone che esplose prima in Italia e poi in Europa e in SudAmerica a metà anni Ottanta, ma il titolo‑manifesto di un nuovo capitolo della carriera di Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti, Una storia Importante

A quarant’anni dal brano che lo lanciò fuori dai confini italiani, il cantautore pubblica un doppio album, in italiano e in spagnolo (Una Historia Importante), che mette in dialogo passato e presente: quindici tracce, tra inediti e riletture di classici, pensate come un vero “volume uno” di una possibile serie di altri greatest hits, tanta e tale è la mole di successi che Eros può permettersi di rimettere in circolo aggiungendo valore al valore.

Nel disco convivono sei brani nuovi di zecca e una costellazione di ospiti che racconta l’universo pop di Eros: da Jovanotti, Elisa e Max Pezzali, chiamati ad affiancarlo sui pezzi inediti, a Giorgia, Ultimo e Andrea Bocelli, che tornano su hit storiche in versioni rinnovate.

I miei primi 40 anni

L’idea dichiarata è quella di mescolare le origini con l’oggi, in un progetto che, parole sue, “chiude 40 anni di carriera per iniziarne altri 40….”.

Un modo per mettere ordine nel proprio catalogo, ma anche per ribadire che il pop italiano, secondo Ramazzotti, è ancora un linguaggio vivo, capace di parlare al mondo senza inseguire mode effimere.

La Aurora con Alicia Keys: il classico per la figlia diventa inno globale

Il cuore emotivo del progetto è L’Aurora, uno dei brani più intimi del repertorio di Eros, scritto nel 1997 insieme ad Adelio Cogliati in occasione della nascita della primogenita Aurora, avuta da Michelle Hunziker che all’epoca era sua moglie.

Quella canzone, incisa in origine anche in versione spagnola come La Aurora, oggi rinasce in un duetto inedito con Alicia Keys, superstar R&B da 17 Grammy che qui non solo canta in italiano e in spagnolo, ma firma anche la co‑produzione del brano che, per inciso, è davvero splendido e non dà minimamente l’idea della solita cover risciacquata ma di un brano nuovo di zecca con uno spessore e una intimità tutta sua.

La nuova La Aurora è costruita come un vero dialogo a due voci: Ramazzotti porta con sé il carico emotivo di padre che ripercorre quarant’anni di vita e di carriera, Alicia Keys aggiunge un soul contemporaneo che apre la ballad a un respiro internazionale. Nel testo, già noto ai fan, non cambia l’asse centrale – l’amore assoluto per una figlia – ma la presenza di Alicia, con le sue linee vocali e il suo pianoforte, mette in risalto sfumature nuove, trasformando il brano in una celebrazione universale del legame genitore‑figlio.

Il nuovo video

Il singolo esce in contemporanea in oltre trenta Paesi e arriva accompagnato da un nuovo immaginario visivo: un videoclip ufficiale che amplifica il messaggio della canzone e una campagna social che tiene al centro proprio il rapporto con Aurora, dalla presentazione del disco che la vede intervistare il padre in Franciacorta fino ai contenuti dietro le quinte condivisi sui profili di famiglia. La storia privata diventa così un racconto condiviso, in cui il pubblico è invitato a entrare in un’intimità che, senza mai scadere nel patetico, resta profondamente pop.

Il video è delizioso: immagini di una bimba come Aurora, diventata poi popolarissima anche per il pubblico italiano (in questi giorni la si vede in un divertente ruolo in Call My Agent insieme alla mamma), ma anche del primo figlio di Alicia, Egypt Daoud Dean impreziosiscono un lavoro che diventa davvero prodotto comune.

Doppia versione, ospiti internazionali e un ponte con il mondo latino

Come spesso accade nei momenti chiave della sua carriera, Eros sceglie di parlare contemporaneamente in più lingue e a più latitudini. Una storia importante esce infatti in due edizioni speculari: quella italiana e quella spagnola, Una Historia Importante, costruite con la stessa logica ma con qualche differenza mirata negli ospiti. Nella versione latina compaiono, tra gli altri, la cantautrice portoricana Kany García, la star messicana Carín León e l’argentina Lali, a ribadire quanto il legame con il mercato ispanoamericano resti fondamentale nel mondo Ramazzotti.

La scelta di rilanciare proprio La Aurora come singolo cardine del progetto non è casuale: è uno dei brani più amati dal pubblico sudamericano, ed era già stato tradotto in spagnolo negli anni Novanta. Oggi, però, il contesto è diverso. Il duetto con Alicia Keys porta nella canzone un accento soul che dialoga con il pop melodico italiano e con la tradizione latina, in un crossover pensato per playlist globali ma radicato nella scrittura di Eros.

Le novità di un disco portante

Attorno a questo nucleo ruotano gli altri inediti, dal nuovo singolo Il mio giorno preferito – in cui il cantautore guarda alle inquietudini del presente senza rinunciare alla sua voglia di speranza – fino alle nuove ballad romantiche e ai mid‑tempo che rispolverano il suo marchio di fabbrica: melodie immediatamente riconoscibili, arrangiamenti pieni ma non ridondanti, voce in primo piano e pochissimo spazio alle scorciatoie tecnologiche. Non a caso, Ramazzotti continua a rivendicare con orgoglio il fatto di non usare autotune, preferendo affidarsi alla tenuta della propria vocalità maturata in decenni di palco.

Dal disco al tour: perché questa è davvero “una storia importante”

Il focus su La Aurora e sul rapporto con la figlia si inserisce in un racconto più ampio, che guarda al prossimo biennio come a un nuovo ciclo artistico. Con l’uscita del disco, Ramazzotti apre infatti la strada a un tour mondiale che dal febbraio 2026 lo porterà in una trentina di Paesi, con una lunga parentesi negli stadi italiani. L’impianto live promette di seguire la stessa struttura dell’album: alternanza di inediti e classici, ospiti a sorpresa in alcune tappe chiave, e una forte attenzione alla dimensione emotiva delle canzoni più legate alla biografia familiare.

Per un artista che aveva più volte lasciato intendere di non voler “vivere solo di memoria”, la scelta di intitolare il progetto proprio Una storia importante suona quasi come una dichiarazione d’intenti: non un’operazione nostalgia, ma un modo per rimettere mano al proprio repertorio affiancandogli materiale nuovo, provando a parlare a chi lo segue dagli anni Ottanta e a chi l’ha scoperto da poco. In questo senso il duetto con Alicia Keys e la nuova vita di La Aurora sono l’emblema perfetto del suo presente: un brano fortemente identitario che si apre al mondo, una dedica privata che diventa universale, una storia personale che continua a farsi, appunto, importante.

Il tour di Eros Ramazzotti tra Palasport e arene

11 febbraio – Mantova, PalaUnical

14 febbraio – Paris, Accor Arena

16 febbraio – Strasbourg, Zenith

18 febbraio – Nice, Palais Nikaia

22 febbraio – Bruxelles, Forest National

23 febbraio – Bruxelles, Forest National

25 febbraio – Munich, Olympiahhalle

28 febbraio – Hamburg, Barclays Arena

2 marzo – Berlin, Uber Arena

4 marzo – Copenhagen, Royal Arena

6 marzo – Oslo, Unity Arena

8 marzo – Gothenburg, Scandinavium

12 marzo – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

16 marzo – Zurich, Hallenstadion

20 marzo – Frankfurt, Festhalle

22 marzo – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

24 marzo – Geneva, Arena

27 marzo – Lyon-Décines, LDLC Arena

29 marzo – Toulon, Zenith

6 aprile – Kaunas, Žalgirio Arena

8 aprile – Krakow, Tauron Arena Krakow

10 aprile – Prague, O2 Arena

13 aprile – Wien, Wiener Stadthalle D

16 aprile – Bratislava, Tipos Arena

19 aprile – Budapest, MVM Dome

22 aprile – Bucharest, Laminor Arena

24 aprile – Sofia, Arena 8888

26 aprile – Belgrade, Belgrade Arena

28 aprile – Zagreb, Arena Zagreb

2 maggio – Barcelona, Palau St Jordi

4 maggio – Madrid, Movistar Arena

6 maggio – Lisboa, MEO Arena

6 giugno – Udine, Bluenergy Stadium

9 giugno – Milano, Stadio San Siro

13 giugno – Napoli, Stadio D. A. Maradona

16 giugno – Roma, Stadio Olimpico

20 giugno – Messina, Stadio Franco Scoglio

23 giugno – Bari, Stadio San Nicola

27 giugno – Torino, Allianz Stadium

16 ottobre – Toronto, Coca-Cola Coliseum

18 ottobre – Montreal, Place Bell

22 ottobre – Boston, Boch Center Wang Theatre

24 ottobre – New York, The Theater at Madison Square Garden

28 ottobre – Chicago, Rosemont Theatre

31 ottobre – Miami, Kaseya Center

4 novembre – Houston, Smart Financial Centre

7 novembre – Los Angeles, YouTube Theater

10 novembre – Monterrey, Arena Monterrey

12 novembre – Guadalajara, Arena Guadalajara

14 novembre – Mexico DF, Arena CDMX

18 novembre – San José, Estadio Nacional de Costa Rica

21 novembre – Bogotà, Movistar Arena

24 novembre – Lima, Arena 1

26 novembre – Santiago, Movistar Arena

28 novembre – Buenos Aires, Movistar Arena

30 novembre – Sao Paulo, Vibra Sao Paulo