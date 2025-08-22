Eros Ramazzotti torna con Il mio giorno preferito: un nuovo inizio per il cantautore romano | Il Tour

Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, 80 milioni di dischi venduti e più di 5 miliardi di ascolti globali, Eros Ramazzotti è senza dubbio una delle voci italiane più amate e riconoscibili nel mondo. Oggi, a tre anni dal suo ultimo lavoro discografico Battito infinito, il cantautore romano torna sulle scene con un nuovo singolo, Il mio giorno preferito disponibile in doppia versione italiana e spagnola.

Sono passati tre anni dalla pubblicazione di Battito Infinito: oggi Eros Ramazzotti torna con Il mio giorno preferito, brano che segna un nuovo inizio per il cantautore romano Ramazzotti, che sceglie di affiancarsi a due delle firme più importanti del pop italiano contemporaneo: Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, e Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti.

Una scelta innovativa quella di Ramazzotti che per produrre il nuovo album ha richiamato Canova, nome di riferimento nella scena musicale italiana e in passato già al fianco di Eros per alcune produzioni.

C’era moltissima curiosità per questa canzone che va sul sicuro miscelando con una voce ormai inconfondibile atmosfere elettroniche e indie-pop e aprire a un linguaggio sonoro che guarda al futuro senza dimenticare le radici melodiche dell’artista che festeggia i suoi 40 anni di attività.

Un brano che anticipa un grande ritorno live

Il mio giorno preferito non è solo un nuovo singolo, ma il primo tassello di una stagione che si preannuncia estremamente intensa per Ramazzotti. Il brano anticipa infatti il World Tour Gala Première previsto il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam, evento esclusivo che segnerà il ritorno ufficiale del cantante sul palcoscenico internazionale.

Da febbraio 2026 partirà invece l’attesissimo Una storia importante World Tour, che toccherà trenta Paesi tra Europa, Nord America, Canada e America Latina, riportando Eros anche negli stadi italiani.

Il calendario è fittissimo: grandi arene in tutte le principali città europee, e poi sette tappe negli stadi con una prevendita che sta già andando benissimo: Udine (6 giugno, Bluenergy Stadium), Milano (9 giugno, San Siro), Napoli (13 giugno, Stadio Diego Armando Maradona), Roma (16 giugno, Olimpico), Messina (20 giugno, Franco Scoglio), Bari (23 giugno, San Nicola) e Torino (27 giugno, Allianz Stadium). Un ritorno in grande stile che conferma la statura internazionale dell’artista.

Il significato di Il mio giorno preferito

Il testo della canzone si muove tra fragilità e rinascita, raccontando un amore che oscilla tra momenti di incertezza e la possibilità di ritrovare nuova luce insieme. Le prime strofe evocano solitudine, incomprensioni e il peso delle distanze emotive e forse anche di qualche errore che il protagonista della canzone ammette con sofferenza.

Ma è nel ritornello che si apre lo spiraglio di speranza: la possibilità di superare “giorni orrendi” condividendo un percorso comune, cercando “tutto il sole per sentirsi stupendi”.

È un racconto che riflette la maturità artistica di Eros Ramazzotti: un equilibrio tra introspezione personale e universalità del messaggio. La collaborazione con Calcutta e Tommaso Paradiso regala al brano un linguaggio fresco e immediato, mentre la produzione di Canova conferisce un suono moderno e internazionale.

Una carriera costellata di successi

Dall’esordio con Terra promessa, che nel 1984 gli valse il trionfo a Sanremo Giovani, fino ai grandi successi internazionali come Cose della vita (in duetto con Tina Turner), Più che puoi (con Cher), I Belong to You con Anastacia o Non siamo soli con Ricky Martin, Ramazzotti ha saputo trasformarsi in ambasciatore della musica italiana nel mondo. I suoi tour hanno toccato ogni continente e la sua discografia conta oltre 15 album in studio, tutti accolti con entusiasmo da un pubblico che lo ha reso l’autore italiano più venduto nel mondo.

Oggi, con Il mio giono preferito, Eros Ramazzotti sembra voler ribadire la sua capacità di reinventarsi, scegliendo di dialogare con le nuove generazioni della musica italiana e, al tempo stesso, di confermare il suo status di icona pop senza tempo.

Eros Ramazzotti, nuova fase di carriera

Il ritorno di Eros Ramazzotti è accompagnato da un’operazione che guarda anche alla dimensione digitale: l’artista ha lanciato un contest internazionale legato al pre-save del singolo, con in palio l’accesso esclusivo alla première di Amsterdam. Un modo per connettersi ai suoi fan attraverso strumenti contemporanei, mantenendo sempre al centro la forza della sua musica.

Il tour di Eros Ramazzotti

sabato 14 febbraio 2026 – 21:00 PARIS · ACCOR ARENA

lunedì 16 febbraio 2026 – 21:00 STRASBOURG · ZENITH

mercoledì 18 febbraio 2026 – 21:00 NICE · PALAIS NIKAIA

domenica 22 febbraio 2026 – 21:00 BRUXELLES · FOREST NATIONAL

lunedì 23 febbraio 2026 – 21:00 BRUXELLES · FOREST NATIONAL

mercoledì 25 febbraio 2026 – 21:00 MUNICH · OLYMPIAHALLE

sabato 28 febbraio 2026 – 21:00 HAMBURG · BARCLAYS ARENA

lunedì 02 marzo 2026 – 21:00 BERLIN · UBER ARENA

mercoledì 04 marzo 2026 – 21:00 COPENHAGEN · ROYAL ARENA

venerdì 06 marzo 2026 – 21:00 OSLO · UNITY ARENA

domenica 08 marzo 2026 – 21:00 GOTHENBURG · SCANDINAVIUM

giovedì 12 marzo 2026 – 21:00 OBERHAUSEN · RUDOLF WEBER-ARENA

lunedì 16 marzo 2026 – 21:00 ZURICH · HALLENSTADION

venerdì 20 marzo 2026 – 21:00 FRANKFURT · FESTHALLE

domenica 22 marzo 2026 – 21:00 STUTTGART · HANNS-MARTIN-SCHLEYER-HALLE

martedì 24 marzo 2026 – 21:00 GENEVA · ARENA

venerdì 27 marzo 2026 – 21:00 LYON · LDLC ARENA

domenica 29 marzo 2026 – 21:00 TOULON · ZENITH

lunedì 06 aprile 2026 – 21:00 KAUNAS · ŽALGIRIO ARENA

mercoledì 08 aprile 2026 – 21:00 KRAKOW · TAURON ARENA KRAKOW

venerdì 10 aprile 2026 – 21:00 PRAGUE · 02 ARENA

lunedì 13 aprile 2026 – 21:00 WIEN · WIENER STADTHALLE D

giovedì 16 aprile 2026 – 21:00 BRATISLAVA · TIPOS ARENA

domenica 19 aprile 2026 – 21:00 BUDAPEST · MVM DOME

mercoledì 22 aprile 2026 – 21:00 BUCHAREST · LAMINOR ARENA

venerdì 24 aprile 2026 – 21:00 SOFIA · ARENA 8888

domenica 26 aprile 2026 – 21:00 BELGRADE (SRB) · BELGRADE ARENA

martedì 28 aprile 2026 – 21:00 ZAGREB · ARENA ZAGREB

sabato 02 maggio 2026 – 21:00 BARCELONA · PALAU ST JORDI

lunedì 04 maggio 2026 – 21:00 MADRID · MOVISTAR ARENA

mercoledì 06 maggio 2026 – 21:00 LISBOA · MEO ARENA

sabato 06 giugno 2026 – 21:00 UDINE · BLUENERGY STADIUM

martedì 09 giugno 2026 – 21:00 MILANO · STADIO SAN SIRO

sabato 13 giugno 2026 – 21:00 NAPOLI · STADIO D. A. MARADONA

martedì 16 giugno 2026 – 21:00 ROMA · STADIO OLIMPICO

sabato 20 giugno 2026 – 21:00 MESSINA · STADIO FRANCO SCOGLIO

martedì 23 giugno 2026 – 21:00 BARI · STADIO SAN NICOLA

sabato 27 giugno 2026 – 21:00 TORINO · ALLIANZ STADIUM

venerdì 16 ottobre 2026 – 21:00 TORONTO · COCA-COLA COLISEUM

domenica 18 ottobre 2026 – 21:00 MONTREAL · PLACE BELL

giovedì 22 ottobre 2026 – 21:00 BOSTON · BOCH CENTER WANG THEATRE

sabato 24 ottobre 2026 – 21:00 NEW YORK · THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN

mercoledì 28 ottobre 2026 – 21:00 CHICAGO · ROSEMONT THEATRE

sabato 31 ottobre 2026 – 21:00 MIAMI · KASEYA CENTER

mercoledì 04 novembre 2026 – 21:00 HOUSTON · SMART FINANCIAL CENTRE

sabato 07 novembre 2026 – 21:00 LOS ANGELES · YOUTUBE THEATER

martedì 10 novembre 2026 – 21:00 MONTERREY · ARENA MONTERREY

giovedì 12 novembre 2026 – 21:00 GUADALAJARA · ARENA GUADALAJARA

sabato 14 novembre 2026 – 21:00 MEXICO DF · ARENA CDMX

mercoledì 18 novembre 2026 – 21:00 SAN JOSÈ · ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA sabato 21 novembre 2026 – 21:00 BOGOTA · MOVISTAR ARENA

martedì 24 novembre 2026 – 21:00 LIMA · ARENA 1

giovedì 26 novembre 2026 – 21:00 SANTIAGO · MOVISTAR ARENA

sabato 28 novembre 2026 – 21:00 BUENOS AIRES · MOVISTAR ARENA

lunedì 30 novembre 2026 – 21:00 SAO PAULO · VIBRA SAO PAULO