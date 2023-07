Eros Ramazzotti è in concerto stasera, 5 luglio 2023, a Ferrara, per la rassegna culturale “Ferrara Summer Festival”. In Piazza Trento Trieste, sarà possibile assistere al live del suo Battiti Infinito tour, questa volta nella versione estiva. E così, si potranno ascoltare i pezzi più recenti presenti nell’album che dà il nome al tour fino ai grandi classici del suo repertorio, come “Più bella cosa” a “Fuoco nel fuoco“. A seguire tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto a Ferrara.

Eros Ramazzotti, Ferrara, 5 luglio 2023, la scaletta del concerto

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto di Eros Ramazzotti a Ferrara. Il live inizierà alle 21.

Battito infinito

Gli ultimi romantici

Sono

Dove c’è musica

Quanto amore sei

Un’emozione per sempre

Stella gemella

Se bastasse una canzone

Ritornare a ballare

I Belong to You (Il ritmo della passione)

Solo con te

L’uragano Meri

Terra promessa

Una storia importante

Adesso tu

Un’altra te

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Un attimo di pace

Ti sposerò perché

Più bella cosa

Eros Ramazzotti, Ferrara, 5 luglio 2023, info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti al prezzo di 63.25 euro per il posto Unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

05 luglio 2023 – Ferrara Summer Festival, FERRARA

07 luglio 2023 – Summer In The City, MAINZ (GERMANIA)

09 luglio 2023 – St.Peter At Sunset, KESTENHOLTZ (SVIZZERA)

12 luglio 2023 Royal Park, Baarn

14 luglio 2023 – Doomplatz Open Air, FULDA (GERMANIA)

16 luglio 2023 – Koenigswinkel, FUSSEN (GERMANIA)

18 luglio 2023 – Moon And Stars, LOCARNO (SVIZZERA)

21 luglio 2023 – I Em Music, EMMENDIGEN (GERMANIA)

23 luglio 2023 – Tum & Taxis Schloff, REGENSBURG (GERMANIA)

26 luglio 2023 – Schloss Salem Open Air, SALEM (GERMANIA)

28 luglio 2023 – Klassik Am Dom Festival, LINZ (AUSTRIA)

30 luglio 2023 – Sommerfestival Autostadt, Wolfsburg

03 – 05 – 06 agosto 2023 – Teatro Antico, TAORMINA

08 agosto 2023 Monte-Carlo Summer Festival, Monaco

10 agosto – Starlite Festival, MARBELLA (SPAGNA)

12 agosto – Music Festival, CADICE (SPAGNA)

14 agosto 2023 – Pula Arena, PULA (CROATIA)

26 agosto 2023 – Laugardalshall, REYKJAVIC (ISLANDA)